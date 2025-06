Santé mentale : un traumatisme infantile peut avoir des effets sur toute la vie

L'ESSENTIEL Les traumatismes infantiles peuvent entraîner des modifications persistantes du système immunitaire, qui augmentent le risque de troubles psychiatriques.

Des marqueurs inflammatoires spécifiques liés à l’adversité précoce pourraient permettre des traitements plus précis en santé mentale.

Un agent immunomodulateur, qui vise à renforcer le système de cellules T, s’est avéré être efficace pour corriger les anomalies immuno-inflammatoires associées aux troubles de l'humeur.

Maltraitance, harcèlement scolaire, abus sexuels, guerres, migrations, catastrophes naturelles, décès de proche… Ces événements ont des conséquences à vie. C’est ce qu’a récemment signalé Sara Poletti, chercheuse principale à l'IRCCS Ospedale San Raffaele de Milan (Italie). Dans un communiqué, cette dernière met en avant le lien entre l'adversité infantile et la vulnérabilité à vie aux troubles psychiatriques par le biais de voies persistantes de neuroinflammation et d'altérations de la structure cérébrale.

Un traumatisme infantile peut "reprogrammer" les réponses immunitaires et altérer la santé mentale

Dans ses travaux, elle a souligné que les expériences précoces de vie s'inscrivent biologiquement. Cela provoque des changements durables dans la structure cérébrale et la fonction immunitaire. Plus précisément, "le système immunitaire ne combat pas seulement les infections – il joue un rôle crucial dans la formation de notre santé mentale tout au long de la vie. Le traumatisme infantile peut fondamentalement reprogrammer ces réponses immunitaires, créant une vulnérabilité à la dépression, au trouble bipolaire et à d'autres conditions psychiatriques des décennies plus tard", a expliqué la scientifique.

Lors de ses recherches, elle a identifié des marqueurs inflammatoires spécifiques associés au traumatisme infantile. Une découverte qui l’a poussé à tester l’efficacité d'un agent immunomodulateur (interleukine 2) sur les troubles de l'humeur. Dans le cadre d’une étude, publiée dans la revue Brain, Behavior, and Immunity, l’auteure a montré, pour la première fois, que ce traitement visant à renforcer le système de cellules T pouvait être un moyen efficace de corriger les anomalies immuno-inflammatoires associées aux troubles de l'humeur et d’augmenter la réponse aux antidépresseurs.

Développer des stratégies de prévention pour réduire les risques de maladie mentale

"Mon objectif est de mieux comprendre le rôle du système immunitaire et de son interaction avec l'environnement dans les troubles psychiatriques, afin de jeter les bases de l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques adaptées aux caractéristiques de chaque individu. Je m'engage également à développer des stratégies de prévention pour réduire les risques de développer une maladie mentale", a déclaré Sara Poletti dans une interview à Genomic Press.