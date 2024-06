Traumatisme psychologique : comment s'en remettre ?

Après avoir vécu un événement traumatisant, il est difficile pour beaucoup de se remettre sur pieds. Si certaines personnes parviennent à surmonter leur douleur et à en sortir plus fortes, pour d'autres, cela demande du temps et des efforts.

La possibilité de se reconstruire

Le traumatisme psychologique vécu à la suite d'un événement dépend moins des faits que de ce que la personne a pu ressentir à ce moment-là. Quand cela arrive, le traumatisme bouleverse toute votre existence, vous amène à réfléchir et à revoir votre vision du monde.

En soumettant les personnes à une forte épreuve émotionnelle, le traumatisme soulève souvent des questions fondamentales sur le sens et les priorités de sa vie. Il entraîne une évaluation de ses propres valeurs, l'abandon ce qui n'est pas primordial et la concentration sur ce qui est vraiment précieux pour chacun.

Exploiter le pouvoir de la résilience

La résilience est notre capacité à faire face à l'adversité et à nous remettre d'un échec, tout en acceptant le changement. La traversée de moments difficiles permet de développer une résilience plus importante pour faire face aux problèmes se présentant dans la vie.

Reconnaître la fragilité de la vie et la valeur des moments de joie peut encourager les personnes ayant vécu un traumatisme à apprécier davantage les petits bonheurs du quotidien et à vivre davantage dans le présent. Certains auront besoin de changer leurs relations avec autrui, d'autres de modifier leur travail, leur vie de couple ou leur lieu de résidence.

Faire du traumatisme une expérience d'apprentissage

Après un traumatisme, chacun évolue à son rythme. Pour beaucoup, il peut représenter une source d'apprentissage et de sagesse. Il peut aider à mieux connaître ses ressources intérieures et pour certains à développer des capacités de compassion envers eux-mêmes et envers les autres.

Vivre des traumatismes dans sa vie n’est pas souhaitable, cependant nous avons tous la possibilité de transformer cette douleur en une opportunité d'apprécier l'essentiel et de réexaminer ses priorités.

En savoir plus : "Le Corps n’oublie rien : Le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison du traumatisme" de Bessel van der Kolk.