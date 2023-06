Comment aider son enfant à surmonter un traumatisme psychologique ?

L'ESSENTIEL Les parents s'interrogent souvent sur la réaction à avoir face à leur enfant qui vient de vivre un événement traumatisant.

Le dialogue avec l'enfant est important pour lui permettre de verbaliser ce qu'il a ressenti.

Il peut être utile de parler à l'enfant des initiatives positives entreprises pour aider les victimes de drames.

Face à un événement traumatique dont l'enfant a été la victime, le témoin ou qu'il a vu dans les médias, les parents se posent souvent la question de savoir comment réagir. Outre le fait de le rassurer, il est important de lui donner des informations adaptées à son âge et de l'encourager à exprimer ses émotions.

Parler de l'événement sans tabou

Face à un événement traumatique, prenez le temps de poser des questions à votre enfant sur ce qu'il a compris et sur ses émotions. En étant attentif à ce qu'il vit, encouragez-le à verbaliser à sa façon, en l'aidant si nécessaire avec vos réponses, selon son âge de développement, de façon simple et honnête.

Vous pouvez utiliser des mots qu'il comprend en adaptant vos explications, sans trop donner de détails qui pourraient augmenter son anxiété. Insistez en revanche sur le fait que de tels événements sont rares et partagez avec lui vos propres émotions pour lui montrer que vous comprenez ses inquiétudes, sans toutefois par être trop perturbé devant lui.

L'aider à surmonter le traumatisme

En plus du soutien émotionnel, vous pouvez agir concrètement en limitant son exposition aux images violentes, par exemple en contrôlant le temps passé devant les écrans de télévision et l'ordinateur. Choisissez plutôt des programmes positifs et encourageants pour lui et faites attention à ce que vous regardez ou dites, même quand il n'est pas dans la même pièce.

Vous pouvez aussi lui parler des organisations qui apportent leur aide en cas de catastrophe et des actions positives qui sont entreprises pour aider les victimes et prévenir les nouveaux drames. En famille, vous pouvez éventuellement décider d'une action pour soutenir ces initiatives et l'encourager s'il exprime le désir de participer. L'action peut être une aide efficace contre l'impuissance et l'anxiété face à des événements tragiques.

Un tel évènement peut aussi être l’occasion de discuter des mesures d'urgence en cas de catastrophe, pour se mettre à l'abri ou encore faire appel à un adulte. Le but n’étant pas de l'inquiéter mais de rendre cet apprentissage ludique sous forme de jeu amusant. Vous pourrez ainsi rassurer votre enfant en lui donnant des outils nécessaires pour réagir de façon appropriée en cas de situation critique.

En savoir plus : "J'accompagne mon enfant face au traumatisme" de Hala Kerbage.