Epigénétique : pourquoi les difficultés vécues durant l'enfance peuvent affecter la santé

L'ESSENTIEL L'épigénétique décrit les changements dans l'expression des gènes sous l'influence de facteurs envronnementaux.

Une étude a évalué l'impact d'événements ou situations difficiles vécus durant l'enfance sur la methylation de l'ADN sanguin.

Elle confirme que ces facteurs peuvent entraîner des effets sur les chromosomes susceptibles de favoriser l'apparition de certaines pathologies.

L'épigénétique décrit les changements de l'expression des gènes qui n'impliquent pas de modification de la séquence d'ADN, des modifications qui sont susceptibles d'intervenir sous l'influence de facteurs environnementaux, notamment durant les premières années de la vie.

Plusieurs études scientifiques ont déjà mis en évidence l'impact de l'environnement social et émotionnel sur l'épigénétique, mais de nouveaux travaux publiés dans The Lancet, qui ont analysé les effets de l'adversité sur la methylation -un processus biologique qui accompagne le développement cellulaire- de l'ADN sanguin, apportent de nouveaux enseignements qui montrent l'impact des situations d'adversité vécues durant l'enfance.

Des liens entre l'adversité durant l'enfance et la methylation de l'ADN sanguin

Pour mener cette étude, les chercheurs ont analysé les données recueillies sur plus de 600 enfants âgés de moins de 11 ans. Ils ont analysé la methylation de l'ADN sanguin de ces jeunes participants et ils ont étudié la relation entre cette methylation et sept types d'adversité vécus durant l'enfance.

Ces facteurs incluent la violence liée à des soins, la violence sexuelle ou physique, la psychopathologie maternelle, l'éducation en famille monoparentale, l'instabilité familiale, les difficultés financières et la vie dans un quartier défavorisé. Les résultats ont révélé des liens significatifs entre l'adversité durant l'enfance et la modification de la methylation de l'ADN sanguin.

Les résultats de l'étude montrent que les événements et situations d'adversité peuvent avoir des conséquences sur ce processus. Ainsi, vivre son enfance dans une famille monoparentale entraînerait une modification de 49% des chromosomes, l'exposition à des difficultés financières une modification de 22%, et les violences physiques ou sexuelles une modification de 10%. Ces modifications de la methylation de l'ADN sont susceptibles de favoriser l'apparition de certaines pathologies.

Des effets qui peuvent se faire sentir à long terme

Cette étude met en évidence l'importance de prendre en compte l'impact de l'adversité durant l'enfance sur la santé, d'autant plus que ses effets peuvent se faire sentir à long terme.

Ses résultats ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur le rôle de l'environnement dans la santé. Ils pourraient également aider à élaborer des protocoles de prévention et de soins personnalisés prenant en compte l'histoire de vie des patients.