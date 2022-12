Pourquoi culpabilise-t-on après un traumatisme ?

L'ESSENTIEL La culpabilité est un mécanisme de défense qui permet de reprendre le contrôle de la situation à l'origine du traumatisme.

5 à 12 % de la population souffrirait de stress post-traumatique.

Si les traumatismes sont fréquents c'est que nous pouvons tous vivre à un moment ou un autre de notre vie un événement inattendu et tellement désagréable qu'il a marqué notre état émotionnel durablement. S'il y a bien un point commun à tous ces traumatismes c'est la culpabilité qui a un rôle à jouer pour notre cerveau.

Pourquoi ressentons de la culpabilité après un traumatisme ?

Quel que soit le traumatisme, la victime se reproche d'avoir vécu l'événement et se sent très souvent responsable de ne pas l'avoir éviter. Même si dans les faits elle n'est pas coupable du traumatisme qu'elle a vécu, c'est comme ça que le cerveau l'interprète pour faire face à la situation et se dire qu'elle aurait pu faire autrement.

Finalement la culpabilité est un mécanisme de défense qui permet de reprendre le contrôle de la situation à l'origine du traumatisme : "j'aurais dû rester chez moi ce soir-là", "j'aurais dû rompre avec lui avant", etc.

Comment surmonter ce sentiment de culpabilité ?

La culpabilité après un psychotraumatisme peut prendre différentes formes et en particulier celle de la dépression puisque le cerveau se met à penser que la victime ne mérite plus de rire ou d'être heureuse après ce qu'il s'est passé. Elle peut ainsi se dissimuler dans tous les aspects de la vie quotidienne très rapidement après l'événement traumatique.

Pour la surmonter il faut déjà la repérer, de préférence lors de la psychothérapie, pour mettre à distance le ou les responsable(s) du préjudice dans l'événement traumatique. La victime est ainsi uniquement responsable de la façon dont elle le gère et doit pouvoir accéder à son propre pardon pour reprendre sa vie.

En savoir plus : "La culpabilité, l'émotion qui tue - Comment s'en libérer..." de Gilles Gandy.