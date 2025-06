Grossesse après 40 ans : un risque élevé de prématurité

L'ESSENTIEL Les bébés nés de mères de 45 ans ont un risque plus élevé de mortinaissance, de naissance prématurée, de faible poids à la naissance et d'hypoglycémie par rapport aux autres nouveaux-nés.

5,7 % des naissances en France en 2019 étaient issues d'une grossesse tardive.

Les chercheurs estiment qu'il faut améliorer la prise en charge des femmes et mieux les informer.

Entre les études, les aléas de la vie amoureuse et professionnelle, les femmes ont des enfants de plus en plus tard. 5,7 % des bébés nés en 2019 en France (hors Mayotte) avaient des mamans dans la quarantaine, selon un rapport de l'Insee. Et si l’arrivée tardive de ses tout-petits est une source de joie pour leur famille, elle n’est pas sans risque.

Une étude de l’université d’Uppsala (Suède) révèle que les nourrissons de mères plus âgées naissent plus souvent prématurément ou avec des complications, en particulier lorsque cette dernière a 45 ans ou plus. Les résultats ont été détaillés dans les pages de la revue Acta Pedriatica.

Prématurité et décès à la naissance : risque accru chez les mamans de 40 ans et plus

Afin d’identifier l’impact de l’âge de la mère sur la santé d’un nouveau-né, les chercheurs ont repris les données du Registre national suédois des naissances entre 2010 et 2022. Sur cette période, 312.221 enfants sont nés de femmes de plus de 34 ans. Ils ont été répartis en trois groupes selon l’âge de leur maman : 35-39 ans, 40-44 ans et 45 ans et plus.

"Tout d'abord, nous avons constaté que les complications graves sont rares chez les bébés nés en Suède, quel que soit l'âge de la mère. Mais nous avons également remarqué que les enfants de mères plus âgées présentent un risque plus élevé de mortinatalité, de naissance prématurée, d'insuffisance pondérale à la naissance par rapport à la durée de la grossesse et d'hypoglycémie que les bébés nés de mères âgées de 35 à 39 ans. L'étude a montré que les risques les plus élevés concernaient les nourrissons nés de mères de 45 ans et plus”, indique Sofia Voss, auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Ainsi, le taux de naissances prématurées était de 8,4 % chez les femmes enceintes de 45 ans et plus, de 6,1 % chez les 40 à 44 ans et de 4,8 % chez les trentenaires. Par ailleurs, le taux de mortinatalité était de 0,83 % au sein du groupe des naissances à 45 ou plus et de 0,42 % chez les femmes de 35-39 ans.

Grossesse tardive : sensibiliser au risque et mieux cibler les dépistages nécessaires

Pour les chercheurs, il est essentiel de bien identifier les risques pour les bébés et les femmes enceintes. "En comparant différentes tranches d'âge avancées lors de l'accouchement, l'étude peut également contribuer à fournir des informations plus précises et plus ciblées aux femmes qui envisagent de futures grossesses. Face à l'augmentation de la proportion de mères âgées, notre étude peut contribuer à cibler le dépistage et les interventions là où ils seront les plus bénéfiques. Mais il est également important d'informer le public afin qu'il puisse faire des choix éclairés", conclut Sofia Voss.