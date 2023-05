Naissances prématurées : 152 millions de bébés nés bien avant terme depuis 10 ans

L'ESSENTIEL En 2020, 13,4 millions d’enfants sont nés avant 37 semaines complètes de grossesse.

Près d'un million d'entre eux sont décédés des suites de complications liées à l'accouchement prématuré.

Les impacts des conflits, des changements climatiques, du Covid-19 et l’augmentation du coût de la vie accroissent les risques pour les femmes et les bébés.

152 millions. C’est le nombre de bébés qui sont nés prématurément entre 2010 et 2020, d’après un récent rapport publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef. "Les taux n'ont changé dans aucune région du monde au cours de la dernière décennie." Cette situation est alarmante, car les naissances prématurées, qui sont définies comme des naissances survenant avant 37 semaines complètes de grossesse, sont la principale cause de mortalité infantile, représentant plus d'un décès d'enfant sur cinq avant leur cinquième anniversaire. Selon les chiffres, en 2020, 13,4 millions d’enfants sont nés trop tôt, soit près d'un bébé sur dix dans le monde. Et près d'un million d’entre eux sont décédés à cause de complications liées à l'accouchement prématuré.

Naissances prématurées : quels sont les facteurs de risque ?

Les deux organisations signalent que "les inégalités liées à la race, à l'origine ethnique et aux revenus" déterminaient la probabilité d'une naissance prématurée, d'un décès ou d'un handicap. Les impacts des conflits, des dommages environnementaux, des changements climatiques, du Covid-19 et la hausse du coût de la vie augmentent également les risques pour les femmes et les bébés partout dans le monde. "Par exemple, on estime que la pollution de l'air contribue à 6 millions de naissances prématurées chaque année. Près d'un bébé prématuré sur dix naît dans les dix pays les plus fragiles touchés par des crises humanitaires", peut-on lire dans le communiqué. Les naissances prématurées peuvent aussi être étroitement liées à divers facteurs, notamment la prééclampsie, un stress physique ou émotionnel, une mauvaise nutrition et un accès limité aux soins prénatals.

La prématurité, une "urgence silencieuse"

Pour rappel, les bébés nés prématurément sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé à long terme, tels que des problèmes respiratoires, des déficits cognitifs et des problèmes de vision. De plus, les familles de ces bébés doivent faire face à une grande anxiété et à des coûts de santé élevés, notamment en raison des soins nécessaires pour leur enfant prématuré. C’est pourquoi l’OMS et l’Unicef tire la sonnette d'alarme sur "l’urgence silencieuse" des naissances prématurées, dont l'ampleur et la gravité ont longtemps été méconnues et qui entravent les progrès en matière de santé et de survie de l'enfant.

Prise en charge des bébés prématurés : "un investissement plus important"

"Bien que certaines régions soient plus touchées, les naissances prématurées menacent les progrès en matière de santé dans tous les pays. Un investissement plus important dans la prise en charge des nouveau-nés vulnérables peut éviter à des millions de familles d'avoir le cœur brisé. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour prévenir les naissances prématurées, ce qui permettra également de réduire le nombre de mortinaissances et de décès maternels", a conclu Joy Lawn, co-dirigeant du rapport.