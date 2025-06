Pourquoi une douche froide en cas de canicule est une fausse bonne idée

L'ESSENTIEL En cas de grosses chaleurs, une douche froide peut empêcher le corps de se refroidir en contractant les vaisseaux sanguins.

Une eau trop chaude est tout aussi inefficace, car elle augmente la température corporelle.

La meilleure option reste une douche tiède, qui favorise la régulation thermique naturelle et nettoie plus efficacement la peau.

Quand le mercure grimpe et la sueur perle, l’envie de prendre une douche glacée devient presque instinctive. Pourtant, selon les experts en physiologie, cela pourrait faire plus de mal que de bien à votre organisme. "Bien que cela puisse soulager sur le moment, en réalité cela n’aide pas à faire chuter la température corporelle", affirme Adam Taylor, professeur d'anatomie à l’Université de Lancaster (Royaume-Uni), dans un article publié dans The Conversation.

Comment le corps se refroidit-il naturellement ?

Notre organisme fonctionne de manière optimale à 37°C. Au-delà de 39-40°C, des dégâts aux organes peuvent survenir. Pour éviter cela, le corps met en place plusieurs stratégies : rayonnement thermique (qui correspond à 60 % des pertes de chaleur), transpiration (22 %), convection et conduction – tout est expliqué en détails dans cet article du quotidien Sud Ouest. Pour soutenir ces mécanismes, les vaisseaux sanguins proches de la peau se dilatent, permettant au sang chaud d'être refroidi à la surface relativement plus fraîche de la peau.

Lorsqu'on s'expose au froid (d’une douche par exemple), ces vaisseaux sanguins à la surface de la peau se contractent. Résultat : le sang chaud reste piégé au centre du corps, empêchant la dissipation de la chaleur. "En contexte de canicule, cela fait donc l’inverse de ce qu’on recherche", explique le chercheur. Pire encore, l’exposition brutale à une eau à 15°C peut provoquer une "réponse au choc froid" (cold shock), un stress thermique qui peut s’avérer dangereux notamment pour les personnes souffrant de troubles cardiaques.

Et la douche chaude alors ? Ce n’est pas mieux en cas de canicule. Et pour cause : l’eau chaude transfère de l'énergie vers le corps au lieu de l'en extraire, ce qui peut encore augmenter la température interne de base. "Contrairement à ce qu’on pense souvent, une douche chaude n’aide pas le corps à se refroidir plus rapidement", selon Adam Taylor.

La température idéale de l’eau : tiède

Des recherches ont montré qu'une eau à 26-27°C est idéale pour aider le corps à se refroidir sans déclencher de réflexe de conservation de chaleur. Cela permet au sang de continuer à circuler vers la peau pour se refroidir naturellement, "sans être assez froid pour faire croire au corps qu'il a besoin de conserver sa chaleur".

Autre avantage de l’eau tiède : elle nettoie mieux. Le froid resserre en effet les pores, piégeant sébum et impuretés, tandis que l'eau tiède aide à décomposer les saletés. "L’eau froide est moins efficace pour éliminer le sébum et les bactéries responsables des mauvaises odeurs", souligne le professeur d’anatomie. Et de conclure : si vous tenez vraiment à la fraîcheur, faites-le progressivement pour éviter le choc thermique – c’est-à-dire un membre à la fois ou en baissant lentement la température. Votre corps vous remerciera !