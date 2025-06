Pourquoi les réseaux sociaux peuvent nuire à notre estime de soi

L'ESSENTIEL Les réseaux sociaux qui alimentent le dépendance à la validation extérieure peuvent altérer notre estime de soi.

Facilitant la comparaison, ils peuvent générer un sentiment d'insatisfaction ou d'infériorité.

Ce que montrent les réseaux sociaux ne reflète qu'une partie de la réalité et il vaut mieux encourager les échanges authentiques.

Les réseaux sociaux façonnent de plus en plus notre manière de nous percevoir et d’évaluer notre place dans la société. Si les adolescents sont particulièrement concernés, les adultes ne sont pas épargnés. Entre comparaisons permanentes, dépendance à la validation extérieure ou illusion de perfection, les mécanismes à l’œuvre peuvent fragiliser notre image de nous-mêmes et nourrir des insécurités profondes.

La comparaison constante : un poison pour l’estime de soi !

Sur Instagram, TikTok ou Facebook, chacun met en avant le meilleur de lui-même : vacances idylliques, réussites professionnelles, corps musclés ou peaux parfaites. Face à ce flot d’images soigneusement sélectionnées ou retouchées, il est facile de se comparer et de se sentir en décalage avec cette perfection apparente.

Cette comparaison sociale peut générer un sentiment d’infériorité, notamment chez les jeunes, mais aussi chez les adultes. À force d’expositions répétées, elle nourrit le doute, la frustration et l’insatisfaction.

Le piège invisible de la quête de validation

Les réseaux sociaux fonctionnent sur un système de récompenses : likes, partages, abonnés… qui conditionnent parfois notre sentiment de valeur. Cette quête de reconnaissance numérique peut devenir une source de pression, voire une dépendance affective au regard des autres.

Un adolescent qui reçoit peu de réactions à une photo peut se sentir rejeté. Un adulte peut douter de sa compétence s’il ne reçoit pas de retours sur un post professionnel. Cette dépendance à la validation extérieure fragilise la construction de l’estime de soi, comme dans un miroir déformant qui n'est pas fidèle à la réalité. Plutôt que de renforcer la confiance, elle entretient une insécurité constante.

Protéger, éduquer et soutenir

Face à ces constats, le gouvernement français réfléchit à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, afin de les protéger du cyberharcèlement, des troubles du sommeil et des effets sur leur santé mentale. Mais il serait réducteur de limiter ce problème à la jeunesse. Les adultes aussi doivent apprendre à adopter une posture plus critique face aux contenus consommés quotidiennement.

Il est essentiel de rappeler que ce que l’on voit sur les réseaux ne reflète qu’une partie de la vie des gens, souvent la plus embellie. Encourager les échanges authentiques, exprimer ses doutes sans honte, prendre des pauses numériques et parler de ses ressentis sont autant de gestes simples mais puissants pour se reconnecter à soi.

En savoir plus : "L'estime de soi : S'aimer pour mieux vivre avec les autres" de Christophe André et François Lelord.