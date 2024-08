Réseaux sociaux : scroller des vidéos accroît l'ennui

L'ESSENTIEL La "commutation numérique" est une forme de visionnage, qui consiste à passer rapidement d’une vidéo à une autre.

Lorsque les personnes scrollent les vidéos en ligne, elles s'ennuient davantage, sont moins satisfaites et moins engagées.

Le plaisir de regarder les vidéos peut être mieux atteint en étant plongé dedans plutôt qu'en les avançant ou en les passant.

S’ennuyer peut-être désagréable et il n’est pas facile de vaincre ce sentiment de lassitude. Pour échapper à l’ennui et se sentir stimulé, certains consultent les réseaux sociaux, comme Instagram, Tiktok ou Netflix, pour regarder des courtes vidéos. "L'une des façons courantes de les visionner est de passer d'une vidéo à l'autre et de l’avancer rapidement, une forme de visionnage que nous appelons 'commutation numérique'. Nous émettons l'hypothèse que ce comportement intensifie paradoxalement l'ennui", ont déclaré des chercheurs de l'université de Toronto (Canada). Pour vérifier cette théorie, ils ont mené une étude parue dans la revue Journal of Experimental Psychology.

Dans le cadre de ces recherches, l’équipe a recruté 1.223 adultes et étudiants. Les volontaires ont participé à une expérience en deux parties. Dans un premier temps, tous les participants ont regardé une vidéo YouTube de 10 minutes dans son intégralité, c’est-à-dire sans avoir la possibilité de l’avancer rapidement. Dans un second temps, ils pouvaient passer librement d'une vidéo de cinq minutes à l'autre en l'espace de dix minutes.

"Commutation numérique" : passer d’une vidéo à une autre intensifie l’ennui

"Nous avons constaté une relation de cause à effet bidirectionnelle entre l'ennui et la commutation numérique", peut-on lire dans les résultats. Lorsque les volontaires s'ennuyaient, ils passaient à autre chose et ils pensaient que cela chose les aiderait à éviter l'ennui. Cependant, le passage d'une vidéo à l'autre n'a pas réduit l'ennui, mais l'a augmenté. Ce comportement a aussi réduit leur satisfaction et leur attention. D’après les auteurs, même lorsque les participants avaient la liberté de regarder des vidéos de leur choix, la "commutation numérique" intensifiait encore l'ennui. Ils ont d’ailleurs rappelé que l’ennui chronique était lié à des symptômes dépressifs, à l'anxiété, à l'agressivité et à la prise de risques.

Se concentrer sur le contenu et minimiser les changements numériques pour "vivre une expérience plus agréable"

En outre, "la commutation numérique peut donner l'impression que le contenu des vidéos en ligne n'a pas de sens parce que les gens n'ont pas le temps de s'engager dans le contenu ou de le comprendre. (…) Si les gens veulent vivre une expérience plus agréable lorsqu'ils regardent des vidéos, ils peuvent essayer de rester concentrés sur le contenu et de minimiser les changements numériques. Tout comme on paie pour une expérience plus immersive au cinéma, il est plus agréable d’être plongé dans les vidéos en ligne plutôt que de les avancer et les passer", a déclaré Katy Tam, auteure des travaux.