L'ennui peut-il nous rendre plus productif ?

En effet, ce moment calme permet de recharger ses "batteries mentales", offrant au cerveau du temps pour générer de la créativité, de nouvelles idées et de l'innovation.

Pour en tirer parti au quotidien, il est important de faire des pauses régulières, autant au travail que dans la vie personnelle.

Dans un monde hyper connecté où la sollicitation permanente est la norme, l'ennui peut être perçu comme un état à éviter à tout prix. Pourtant, la recherche suggère que s'ennuyer pourrait non seulement être bénéfique pour la santé du cerveau, mais pourrait aussi stimuler la productivité et la créativité.

Les bienfaits de l'ennui pour le cerveau

Les neurosciences soulignent l'importance de s'accorder des moments d'ennui pour la santé cérébrale, non pas pour se reposer mais pour augmenter sa productivité. Cette idée contre-intuitive a en réalité une explication très simple : l'ennui offre à notre cerveau une pause nécessaire dans un environnement constamment stimulant.

En rechargeant ses "batteries mentales" en quelque sorte, ces périodes de calme créent des conditions idéales pour que le cerveau génère de la créativité, de nouvelles idées et de l'innovation.

L'ennui stimule la créativité

Lorsque notre esprit n'est pas constamment occupé par des tâches ou des distractions, il a la liberté de vagabonder, d'explorer et de faire des connexions inattendues. C'est dans cet espace mental apparemment non productif que la créativité s’épanouit le plus.

Sans les contraintes de l'attention dirigée sur quelque chose, le cerveau enclenche un processus de réflexion qui génère des idées créatives et de nouvelles solutions possibles. Sa capacité à résoudre des problèmes de façon innovante est ainsi stimulée, ce qui à terme augmente le potentiel créatif et donc la capacité à mieux gérer le rythme effréné de la vie moderne.

Comment tirer parti de l'ennui au quotidien ?

Vous l'avez compris, plutôt que de fuir l'ennui, il est possible de l'embrasser pour augmenter votre productivité. S'organiser des pauses régulières, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, d'une durée suffisante pour laisser aller les pensées, peut ainsi vous aider à revenir dans l’activité de façon plus efficace.

Pour ceux qui craignent que ces pauses soient nuisibles au travail, vous pouvez aussi privilégier des tâches routinières, comme l'organisation de documents ou la participation passive à des réunions, qui peuvent aussi favoriser l'émergence de pensées créatives.

En savoir plus : "S'ennuyer, quel bonheur !" de Patrick Lemoine.