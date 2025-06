Autisme : la «thérapie par la parole intérieure» pour mieux réguler les émotions

L'ESSENTIEL Les enfants autistes sont souvent en conflit avec leurs propres émotions.

Des chercheurs américains ont développé une thérapie à distance, appelée "Penser par la parole", qui vise à leur apprendre à utiliser leur petite voix intérieure pour gérer leurs réactions émotionnelles.

Après 16 séances de 30 minutes durant sur 8 à 10 semaines, 22 jeunes touchés par des troubles du spectre de l’autisme ont vu leurs capacités d'autorégulation émotionnelle s’améliorer.

Certains enfants touchés par des troubles du spectre de l’autisme (TSA) ont souvent des problèmes à réguler leurs émotions. Ces explosions émotionnelles et ces difficultés de maîtrise de soi peuvent perturber la vie familiale. Dans une nouvelle étude, des scientifiques de l’université de Pittsburgh (États-Unis) ont voulu savoir si l’utilisation de la petite voix intérieure, qui contribue à réguler le comportement dans le développement neurotypique et n’est pas prise en compte dans les thérapies traditionnelles, pouvait aider à réduire la dysrégulation émotionnelle. Pour en avoir le cœur net, l’équipe a évalué une nouvelle thérapie à distance, appelée "Penser par la parole".

"Thérapie par la parole intérieure" : 16 séances pour 22 enfants autistes

Dans le cadre des travaux, parus dans la revue Autism Research, 22 enfants autistes, âgés de 7 à 11 ans, ont été recrutés. Ils ont bénéficié de seize séances de thérapie, de 30 minutes réparties sur 8 à 10 semaines, dispensées par neuf orthophonistes certifiés. Les experts ont modélisé le langage intérieur pour les enfants lors des moments difficiles, les aidant à reconnaître les signaux de frustration et à verbaliser des stratégies de résolution de problèmes. Par exemple, lorsqu'un enfant éprouve des difficultés, le thérapeute peut dire : "Voilà ce que l'on ressent quand on n’est pas bien", puis l'inciter à dire : "J'ai besoin d'aide." L'approche était centrée sur l'affirmation du point de vue de l'enfant et l'utilisation du langage comme outil d'adaptation. Après l’intervention, les parents ont évalué le degré de dysrégulation émotionnelle des jeunes volontaires à l'aide de trois mesures.

Les capacités d'autorégulation émotionnelle se sont améliorées chez les jeunes patients

Les recherches ont montré des améliorations significatives sur l'échelle de dysrégulation émotionnelle et légèrement sur l'indice de réactivité. "Avec une petite cohorte, sans groupe témoin actif et sans mesure directe du langage intérieur, les résultats restent préliminaires. Néanmoins, ces premières données sont intrigantes et la thérapie par la parole intérieure pleinement développée pourrait offrir un moyen d'aider les enfants autistes à nommer et à gérer leurs émotions. En montrant aux enfants comment se parler à eux-mêmes, les thérapeutes pourraient les aider à développer une petite voix qu’ils ne soupçonnaient pas avoir dans leur propre esprit", ont écrit les auteurs dans les conclusions.