Autisme : la façon dont une personne saisit un objet, un signe ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle capable de détecter l’autisme en analysant la façon dont une personne saisit un objet.

Cette méthode pourrait permettre un diagnostic plus précoce, en s’appuyant sur des signes moteurs détectables dès le plus jeune âge.

Lors de l’étude, les tests de l’IA ont montré une précision d’environ 85 % pour identifier les personnes souffrant d’autisme.

Le plus souvent, les premiers signes de l’autisme apparaissent entre 18 et 36 mois, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Plus ce trouble du spectre de l’autisme (TSA) est découvert tôt, plus la prise en charge sera démarrée rapidement et meilleurs en seront les résultats. L’enjeu du dépistage précoce est donc essentiel.

Autisme : de subtiles différences dans la préhension des objets

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Autism Research, des chercheurs ont mis au point une intelligence artificielle (IA) qui pourrait aider à un dépistage plus précoce. Cette IA est capable de diagnostiquer l’autisme en se basant sur la façon dont une personne saisit un objet. Plus précisément, les mouvements de ses doigts lors de la préhension.

Pour mettre au point ce modèle, les chercheurs ont demandé à de jeunes adultes, autistes et non autistes, de participer à une expérience. Ceux-ci devaient utiliser leurs pouces et leurs index, auxquels étaient attachés des marqueurs de suivi, pour prendre des blocs de différentes tailles. Dans le détail, leur main était au point de départ puis, avec leurs doigts, ils saisissaient et soulevaient les objets, puis les replaçaient au même endroit. Enfin, ils devaient remettre leur main en position initiale.

Les auteurs ont découvert de subtiles différences dans la préhension des objets entre les deux groupes : autistes et non autistes. Cela suggère qu’une certaine façon de saisir les objets pourrait être un signe de TSA. Une fois l’IA entraînée, les scientifiques l’ont testée : "nos modèles ont pu classer l’autisme avec une précision d’environ 85 %, ce qui suggère que cette approche pourrait potentiellement offrir des outils de diagnostic plus simples et évolutifs”, indique le professeur Erez Freud, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

Les différents signes de l’autisme

D’après l’Assurance Maladie, les principaux signes d’alerte de l'autisme sont les suivants :

Troubles de la communication : retard dans le développement du langage, absence de pointage.

Troubles du comportement : gestes répétés, obsessions inhabituelles.

Difficultés dans les relations sociales : isolement ou comportement inadapté, incompréhension des émotions des autres.

"Les principaux marqueurs comportementaux pour le diagnostic se concentrent sur ceux dont l’apparition est relativement tardive, et les marqueurs moteurs, qui peuvent être saisis très tôt dans l’enfance, peuvent ainsi abaisser l’âge du diagnostic”, explique Batsheva Hadad, autre auteur de l’étude. C’est donc ceux-ci que l’intelligence artificielle essaierait de capturer si, un jour, elle était utilisée comme outil de diagnostic de cette maladie.