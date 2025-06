A quel moment l'apathie peut-elle être annonciatrice d'une démence ?

L'ESSENTIEL L'apathie se caractérise par un manque de motivation, d'envie et d'intérêt pour des activités sociales ou de routine.

Elle peut être vue comme le signe d'un état dépressif ou de vieillissement.

Associée à certains symptômes, elle serait un signe annonciateur de démence et peut même accélérer le déclin cognitif.

Un manque de motivation, de passion, une absence de joie ou d'intérêt pour les autres individus et les activités sociales ? C'est la définition de l'apathie. Un état qui peut accompagner une phase de dépression ou être une conséquence du vieillissement naturel mais qui, selon plusieurs neurologues américains, pourrait aussi être un signe avant-coureur de démence.

L'apathie, une perte de motivation, d'envie, d'émotion

C'est pourtant le lien entre l'apathie et la dépression qui se fait le plus couramment lorsqu'une personne connait une perte de motivation, d'envie, d'émotions, et un déficit des capacités permettant d'exécuter et d'initier des comportements utiles. L'apathie est souvent masquée par une préférence pour la solitude, la fatigue, la timidité ou le vieillissement naturel. "Une personne qui planifiait autrefois des sorties ou passait des appels sociaux peut tout simplement cesser de participer, explique ainsi le Dr Aziz, neurologue au centre médical de l'université JFK, dans un article publié le 15 juin dans la revue Parade, pourtant cette perte de la pensée et du comportement orientés vers un objectif, est l'un des premiers signes de certaines formes de démence, notamment la démence frontotemporale, mais elle est souvent négligée car elle ne se manifeste pas par une détresse active".

Un lien entre apathie et dépression

"On peut avoir l'impression que la personne se désintéresse de son sort ou qu'elle est déprimée alors que ce n'est pas le cas", confirme le Dr Amodeo, membre du New York Medical College qui souligne que ce lien avec un état dépressif que représente la perte de la pensée ou du comportement orientés vers un but rend tout diagnostic difficile : "Ce n'est pas parce qu'une personne semble apathique qu'elle est nécessairement atteinte de démence ou même qu'elle présente un risque de démence".

Pour le Dr Aziz, de telles manifestations doivent pourtant être l'objet d'une vigilance d'autant plus importante qu'elles "peuvent se manifester discrètement, à travers un simple changement de routine".

Des symptômes concomitants à l'apathie liés à la démence

Par ailleurs, cet état doit attirer l'attention sur d'autres symptômes liés à la démence et qui peuvent être concomitants à l'apathie. "Des changements d'humeur ou de personnalité, des troubles des fonctions cognitives, notamment de la mémoire, du langage, de l'attention, de la concentration, des problèmes de sommeil mais aussi des hallucinations ou des délires peuvent indiquer un début de démence", souligne la neurologue Katherine Amodeo.

Surtout, l'apathie, au-delà d'un signe précurseur de démence, peut également accélérer la dégradation cognitive. "Elle peut être associée à un déclin plus rapide des fonctions car elle réduit la capacité de la personne à s'adapter et à faire face à la diminution de ses fonctions", explique le neurologue Daniel Lesley, membre de l'équipe de la plateforme en ligne Remo health. Pire, l'apathie ferait, selon lui, disparaître des situations qui favorisent la santé cognitive comme "les activités sociales, l'exercice, la lecture, une alimentation adéquate et un sommeil de qualité".

L'apathie, un symptôme à prendre au sérieux

L'apathie semble donc, à entendre ces spécialistes, un symptôme à prendre vraiment au sérieux comme un signe possible de démence. Et ils insistent, lorsque cet état se manifeste et particulièrement lorsqu'il est accompagné de symptômes associés, sur l'importance de consulter un spécialiste "afin de poser éventuellement un diagnostic et de mettre en place un traitement associé".