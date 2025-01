Démence : «Un million de nouveaux cas par an d'ici 2060»

L'ESSENTIEL Le risque global de démence au cours de la vie chez les Américains d'âge moyen est de 42 %, soit une moyenne du risque de 35 % chez les hommes et de 48 % chez les femmes.

Les taux étaient nettement plus élevés chez les femmes, les personnes noires et les porteurs de l'APOE ε4, avec des risques sur la vie entière allant d'environ 45 % à 60 % dans ces populations.

D’ici 2060, le nombre de personnes diagnostiquées comme atteintes de démence chaque année devrait doubler, passant d'environ 514.000 cas en 2020 à environ un million par an d'ici 2060.

Mémoire, concentration, jugement… La démence se caractérise par un déclin progressif de ces fonctions cognitives. Au fil des années, le nombre de cas augmentent en raison du vieillissement de la population, mais également à cause de facteurs génétiques, de taux élevés d'hypertension et de diabète, d'obésité, d’une mauvaise alimentation, d’un manque d’activité physique et d’une mauvaise santé mentale. D’après des scientifiques de l'université Johns Hopkins (États-Unis), le risque de voir ses fonctions cognitives se dégrader est sous-estimé en raison du manque de fiabilité de la documentation de la maladie dans les dossiers médicaux et sur les certificats de décès, à la surveillance minimale des cas de démence à un stade précoce et à la sous-déclaration des cas parmi les groupes de minorités raciales.

Démence : 35 % de risque chez les hommes et 48 % chez les femmes après 55 ans

Dans une nouvelle étude, parue dans la revue Nature Medicine, l’équipe a ainsi voulu estimer le risque de développer une démence au cours de la vie, plus précisément de l'âge de 55 ans à 95 ans. Pour cela, elle s’est appuyée sur les informations recueillies dans le cadre de la cohorte Atherosclerosis Risk in Communities Neurocognitive Study qui, depuis 1987, suit de près la santé vasculaire et les fonctions cognitives de 15.043 adultes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Entre 1987 et 2020, 3.252 participants ont été recensés comme ayant développé une démence, selon les données.

Le risque de démence au cours de la vie après 55 ans était de 42 %, soit une moyenne du risque de 35 % chez les hommes et de 48 % chez les femmes. Les résultats ont aussi montré un risque plus élevé chez les adultes noirs et chez les porteurs d'une mutation du gène APOE4 (entre 45 % et 60 %), qui code pour une protéine qui transporte le cholestérol et d'autres lipides dans la circulation sanguine. Pour rappel, la présence d'une certaine version du gène APOE4 est considérée comme le facteur de risque génétique le plus important pour le développement tardif de la maladie d'Alzheimer.

514.000 nouveaux cas de démence par an en 2020 à environ 1 million en 2060

"Nous avons appliqué les estimations du risque aux projections du recensement américain pour évaluer le nombre annuel de cas de démence incidents entre 2020 et 2060", ont écrit les chercheurs. Résultat : le nombre d'Américains qui développeront une démence chaque année devrait passer d'environ 514.000 en 2020 à environ un million en 2060. Selon les auteurs, la croissance relative des nouveaux cas de démence était particulièrement prononcée chez les personnes noires. "Ces données soulignent le besoin urgent de mesures politiques qui favorisent un vieillissement en bonne santé, en mettant l'accent sur l'équité en matière de santé", ont-ils conclu.