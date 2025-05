Démence : les symptômes dépressifs augmentent plusieurs années avant son apparition

L'ESSENTIEL Les symptômes dépressifs peuvent être l’une des manifestations de la démence.

Selon une étude, ils deviennent particulièrement marqués dans les 6 à 8 ans précédant le diagnostic.

Cette augmentation est plus importante en cas de démence non-liée à la maladie d’Alzheimer.

La démence ne se résume pas à une perte de mémoire. Ce syndrome peut se manifester sous de nombreuses formes, comme l’anxiété ou la dépression. Des chercheurs français, de l’Institut des neurosciences de Montpellier, de l’Institut clinique des maladies neurodégénératives de Bordeaux, du CHRU de Nîmes et de l’Institut d’épidémiologie et de santé publique Desbrest, publient une étude sur les symptômes dépressifs et la démence. Dans Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, ils expliquent que les premiers symptômes de dépression, liés à la démence, apparaissent plusieurs années avant le diagnostic.

Démence et dépression : comprendre la temporalité des symptômes

"La dépression a toujours été liée à l'apparition de la démence, mais la temporalité et la nature de cette association restent non résolues", rappellent les auteurs en préambule. Leur étude visait à comprendre la trajectoire des symptômes dépressifs au cours des 15 années qui précèdent le diagnostic de démence. Pour ce faire, ils ont travaillé sur les données d’une étude réalisée à partir de 1999. "La cohorte comprenait 9.294 personnes vivant dans la communauté âgées de 65 ans et plus, suivies pendant 15 ans dans trois villes françaises (Bordeaux, Dijon, Montpellier), détaillent-ils. Les symptômes dépressifs ont été évalués à l'aide de l'échelle de dépression du Centre d'études épidémiologiques dans 1.028 cas de démence et 1.028 témoins appariés." Les trajectoires des symptômes dépressifs ont été étudiées au cours des 15 années avant le diagnostic, et comparés au groupe témoin.

Les symptômes dépressifs associés à la démence sont présents 6 à 8 ans avant le diagnostic

Les scientifiques français constatent qu’il n’y a pas de différence significative entre les personnes qui seront atteintes de démence et les autres dans les 12 à 15 ans avant le diagnostic. En revanche, ils ont observé que des différences progressives sont apparues au fil du temps. Elles deviennent significatives six à huit ans avant l’apparition de la démence et "culminantes" deux ans avant le diagnostic. "Ces différences étaient plus prononcées dans les cas non atteints de démence d’Alzheimer", notent les auteurs.

Quels sont les liens entre dépression et démence ?

La dépression fait partie des facteurs qui augmentent le risque de démence, mais elle peut donc aussi être un symptôme. "Les changements d’humeur et de comportement apparaissent parfois avant les problèmes de mémoire, confirme l’Organisation Mondiale de la Santé. Les symptômes s’aggravent avec le temps." Selon ses chiffres, 57 millions de personnes dans le monde souffrent actuellement de démence.