Dépression et démence sont liées chez les personnes âgées

L'ESSENTIEL Une nouvelle étude montre que la dépression, chez les personnes d’âge moyen ou avancé, est liée à un risque plus important de développer une démence.

Ce lien est plus fort lorsque la dépression à un âge avancé, ce qui suggère qu’elle pourrait aussi être un signe précoce de la maladie.

La dépression concerne 4 à 13 % des personnes de plus de 65 ans, selon le Vidal.

Chez les personnes âgées, dépression et démence pourraient être liés. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue eClinicalMedicine, les scientifiques avancent deux explications possibles : soit la dépression augmente le risque de souffrir de démence, soit elle en est l’un des premiers symptômes.

Les seniors, plus à risque de dépression

Chez les seniors, la prévalence de la dépression est élevée. Selon le Vidal, cette maladie psychique concerne 4 à 13 % des plus de 65 ans. Les personnes qui en sont atteintes souffrent de troubles de l'humeur qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne comme la perte du sommeil, l’isolement, des troubles de l'appétit, etc.

“Notre étude montre que la dépression est associée à un risque plus important de démence [chez les personnes d’âge moyen et avancé], explique Jacob Brain, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Cela montre l'importance de reconnaître et de traiter la dépression tout au long de la vie, non seulement pour la santé mentale, mais aussi dans le cadre d'une stratégie plus large visant à protéger la santé cérébrale”.

En 2021, 57 millions de personnes dans le monde étaient atteintes de démence, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ce terme regroupe plusieurs maladies qui affectent la mémoire, la pensée et la capacité à réaliser des tâches quotidiennes. La plus fréquente est celle d’Alzheimer.

Le risque de développer une démence augmente avec l’âge chez les dépressifs

Les scientifiques ont d’abord fait une méta-analyse des études ayant traité du lien entre dépression et démence. Ensuite, ils ont extrait les meilleures données de chacun de ces travaux, les ont ré-analysées et y ont ajouté les résultats de publications plus récentes. De cette façon, ils ont découvert que :

La dépression chez les personnes âgées (au-delà de 65 ans) augmentait fortement - près de deux fois plus - le risque de démence, comparativement à celles qui n’étaient pas dépressives.

La dépression à un âge moyen (avant 65 ans) favorisait le risque de démence, mais un peu moins, d’environ 56 %.

“Nos résultats suggèrent que la dépression tardive pourrait non seulement être un facteur de risque, mais aussi [un signal précoce] du développement de la démence, indique Jacob Brain. Nos travaux contribuent à orienter les futures stratégies de recherche, de traitement et de prévention. (...) Les efforts de santé publique doivent davantage mettre l'accent sur la prévention de la santé cérébrale, notamment en élargissant l'accès à des soins de santé mentale efficaces”.

Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas de démence dans le monde, selon l’OMS.