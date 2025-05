Dépression résistante : et si les ultrasons pouvaient la soigner ?

L'ESSENTIEL Une personne sur cinq souffrira de dépression au cours de sa vie, selon les estimations.

Un traitement sur cinq jours consécutifs à l’aide d’ultrasons focalisés de faible intensité montre des résultats prometteurs.

Les volontaires ont affiché une réduction moyenne de plus de 60% de la sévérité de la dépression au cinquième jour du protocole.

Une personne sur cinq souffrira de dépression au cours de sa vie. Si pour le plus grand nombre une prise en charge médicamenteuse et un suivi psychologique permettent de soigner le trouble, environ un tiers des patients ne répondent pas suffisamment aux traitements. Mais il y a un nouvel espoir pour eux.

Des chercheurs du GHU Paris, de l’Inserm, du CNRS, de l’Université Paris Cité et l’ESPCI Paris-PSL ont découvert une piste thérapeutique prometteuse : les ultrasons focalisés de faible intensité. Selon l’article paru dans la revue Brain Stimulation, ce traitement sur 5 jours permet de moduler l’activité des régions cérébrales profondes impliquées dans la dépression.

Ultrasons focalisés de faible intensité : des lentilles sur mesure pour un ciblage plus précis

La capacité des ultrasons de stimuler les zones cérébrales qu’ils touchent en déclenchant l’ouverture de canaux mécano-sensibles, est connue depuis de nombreuses années. Toutefois, l’irrégularité de l’épaisseur du crâne rend difficile un ciblage précis de la partie du cerveau lié à la dépression et a freiné le développement de cette technologie.

Mais les psychiatres et chercheurs Marion Plaze et David Attali du GHU Paris site Sainte-Anne ont mis au point un dispositif portable qui change la donne. Il repose sur l’utilisation de lentilles acoustiques concentrant les ultrasons avec une grande précision. "Ces lentilles permettent de compenser les distorsions des ondes ultrasonores induites par la traversée de la boîte crânienne", explique l’Inserm dans son communiqué. Leur grande précision provient du fait qu’elles sont fabriquées “de façon unique et personnalisée” pour prendre en compte la nature du crâne du patient.

Ce nouvel outil thérapeutique transportable a été testé sur 5 patients souffrant de dépression sévère et résistante aux médicaments. Pendant 5 jours consécutifs, des ultrasons stimulaient leurs structures cérébrales profondes, telles que la région cingulaire subcalleuse, qui sont liés à la dépression.

"Les résultats sont encourageants, avec l’absence d’évènement indésirable grave et une excellente tolérance : les patients rapportaient ne ressentir aucune gêne ni douleurs durant les séances. Les scores de sévérité de la dépression ont de plus progressivement diminué au fil des jours de traitement, avec une réduction moyenne de plus de 60 % de la sévérité de la dépression au cinquième jour du protocole", indiquent les auteurs.

Dépression : de nouvelles études avec des cohortes plus importantes

Les chercheurs se réjouissent que leur essai clinique montre que cette nouvelle technologie permet de moduler l’activité des régions cérébrales profondes impliquées dans la dépression de façon non-invasive. Toutefois, ils restent prudents. "Bien que les résultats soient encourageants, il faut les interpréter avec prudence, car il s’agit d’une première étude de sécurité sur un nombre limité de patients et sans groupe placebo", précisent-ils.

Ainsi, des travaux complémentaires sont nécessaires. L’équipe a déjà planifié de nouvelles études sur des cohortes plus importantes de patients. "Si les effets thérapeutiques rapides et marqués sont confirmés, ainsi que le profil d’innocuité de la technique et la persistance des effets dans le temps, la stimulation transcrânienne par ultrasons pourrait voir ses applications se multiplier ces prochaines années et s’étendre en psychiatrie, addictologie et neurologie, au bénéfice de nombreux patients", concluent-ils.