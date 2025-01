Maladie de Parkinson : une machine à ultrasons contre les tremblements

L'ESSENTIEL Des chercheurs aux Etats-Unis ont présenté une machine innovante utilisant des ultrasons focalisés guidés par IRM pour traiter les troubles du mouvement comme les tremblements essentiels et la maladie de Parkinson.

Cette technologie cible précisément les zones du cerveau responsables des tremblements, offrant des résultats immédiats sans chirurgie. Les patients peuvent retrouver un contrôle immédiat de leurs mouvements.

Elle ouvre également des possibilités pour traiter la maladie d’Alzheimer, la douleur chronique, les addictions et certains cancers du cerveau.

Le Delray Medical Center aux Etats-Unis, a récemment inauguré une machine de pointe qui pourrait révolutionner le traitement des troubles neurologiques tels que les tremblements liés à la maladie de Parkinson. Cet appareil, baptisé Exablate Prime, utilise des ultrasons focalisés guidés par IRM pour cibler précisément les zones du cerveau responsables des tremblements involontaires.

Une alternative à la chirurgie

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive, caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau et par l’accumulation d’amas protéiques toxiques pour les cellules nerveuses. Plus de 167.000 personnes en sont atteintes en France, avec chaque année 25.000 nouveaux diagnostics, selon l’Inserm.

Le nouveau traitement consiste à envoyer 1.024 faisceaux d’ultrasons à travers le crâne pour chauffer et détruire les lésions responsables des tremblements, précisent les chercheurs dans un communiqué. Grâce à cette technologie, les patients peuvent retrouver un contrôle immédiat de leurs mouvements. Une vidéo présentée lors de son inauguration a ainsi montré un patient atteint de Parkinson passant d’une main tremblante à une main stable en quelques minutes. Non invasif, le traitement évite les risques de la chirurgie traditionnelle et permet au malade de rentrer chez lui le jour même – et donc aux médecins de traiter plus de patients chaque jour.

De nouvelles perspectives thérapeutiques

Selon les chercheurs, cette technologie ouvre la voie à des traitements pour des maladies telles que la douleur chronique, les addictions et certains cancers du cerveau. Actuellement, l’équipe teste aussi la machine sur des patients atteints d’Alzheimer car, en perturbant la barrière hémato-encéphalique, les ultrasons permettent aussi de libérer les plaques amyloïdes, facteur clé de la maladie. Cet appareil, couvert par l’assurance santé américaine Medicare, représente donc un espoir pour tous les patients souffrant de troubles neurologiques aux Etats-Unis.