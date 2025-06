Cancer du sein : la vitamine D accroît l'efficacité de la chimiothérapie

L'ESSENTIEL Une supplémentation en vitamine D à faible dose (2.000 UI) fait augmenter les taux sériques de 25-hydroxyvitamine D.

En cas de cancer du sein, elle rend la chimiothérapie plus efficace et augmente les chances de disparition de la maladie.

Cette substance pourrait constituer une alternative accessible et peu coûteuse aux médicaments difficiles d'accès.

Obtenue par l'exposition au soleil et l'alimentation, la vitamine D favorise l'absorption du calcium et du phosphore. De précédents travaux ont montré qu'elle joue également un rôle important dans le système immunitaire en aidant à lutter contre les infections et les maladies, dont le cancer. Cependant, la plupart des recherches établissant un lien entre cancer et supplémentation en vitamine D ont utilisé de fortes doses de cette substance.

La vitamine D pour augmenter les chances de disparition du cancer du sein

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nutrition and Cancer, des chercheurs de l'université d'État de São Paulo (Brésil) ont voulu évaluer l'effet d'une supplémentation en vitamine D à faible dose sur le taux de réponse pathologique complète chez des personnes souffrant d'un cancer du sein et bénéficiant d’une chimiothérapie néoadjuvante, c’est-à-dire proposée avant la chirurgie. Pour cela, 80 femmes de plus de 45 ans, qui étaient sur le point de commencer le traitement, ont été recrutées. Elles ont été réparties en deux groupes : 40 d'entre elles ont pris 2.000 UI (unités internationales) de vitamine D par jour, tandis que les 40 autres ont reçu des comprimés placebo. L’intervention a duré 26 semaines. Par la suite, 75 ont subi une intervention chirurgicale.

Les résultats ont montré que les taux sériques de 25-hydroxyvitamine D étaient plus élevés chez les femmes supplémentées en vitamine D. Après six mois de chimiothérapie et de supplémentation, 43 % des participantes ayant pris de la vitamine D ont vu leur maladie disparaître grâce à la chimiothérapie, contre 24 % du groupe placebo. "Même avec un petit échantillon, une différence significative dans la réponse à la chimiothérapie a été observée. De plus, la dose utilisée est bien inférieure à la dose cible pour corriger une carence en vitamine D, qui est habituellement de 50.000 UI par semaine", a déclaré Eduardo Carvalho-Pessoa, qui a dirigé les recherches.

Des études supplémentaires sont nécessaires

Les auteurs concluent donc que la vitamine D est une option accessible et peu coûteuse par rapport aux autres médicaments utilisés pour améliorer la réponse à la chimiothérapie. "Ces résultats encourageants justifient une nouvelle série d'études avec un plus grand nombre de participants. Cela permettra de mieux comprendre le rôle de la vitamine D dans l'augmentation de la réponse à la chimiothérapie et, par conséquent, dans l'augmentation des chances de rémission du cancer du sein."