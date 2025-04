Cancer du sein : pourquoi il toucherait davantage les femmes diplômées

L'ESSENTIEL Les femmes les plus diplômées ont plus de risque de développer un cancer du sein.

Cela pourrait être lié à leur mode de vie : grossesses moins nombreuses et plus tardives, consommation d’alcool ou prise de traitements œstroprogestatifs.

Mais la participation plus fréquente de ces femmes aux programmes de dépistage pourrait aussi être un facteur explicatif.

Plus de 60.000 cancers du sein sont diagnostiqués chaque année, en France. Depuis de nombreuses années, des chercheurs s’intéressent aux facteurs de risque, comme ceux liés à la génétique ou au mode de vie. Mais le niveau d’études peut aussi avoir un impact sur le risque de développer la maladie. Dans l’International Journal of Cancer, des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) publient les résultats d’une étude consacrée au lien entre le niveau d'éducation et le risque de cancer du sein par sous-type.

Des liens entre risque de cancer du sein et niveau de diplôme

"Cette recherche, qui analyse les données de plus de 311.000 femmes de la cohorte EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), est de loin la plus approfondie sur le sujet à ce jour", précisent ses auteurs dans un communiqué. Leurs travaux montrent que l'association entre le niveau d'éducation et l'incidence du cancer du sein varie selon le sous-type de tumeur. "Les femmes ayant le niveau d'éducation le plus élevé présentent un risque environ 40 % plus élevé de cancer du sein in situ (une lésion non invasive limitée aux canaux ou lobules mammaires, avec un excellent pronostic) et un risque 20 % plus élevé de cancer du sein invasif, par rapport aux femmes ayant le niveau d'éducation le plus faible", observent-ils. Ces femmes ont aussi un risque 20 % plus élevé de cancer du sein RE-positif, une forme de cancer au pronostic favorable. En revanche, les scientifiques n’ont pas constaté d’association significative entre le niveau d'éducation et le risque de cancer du sein RE-négatif. Ce type de cancer est plus agressif et plus difficile à soigner.

Comment expliquer les liens entre cancer du sein et niveau d’études ?

Selon les chercheurs, ces différences de risque pourraient s’expliquer par le mode de vie : les femmes les plus diplômées ont tendance à consommer davantage d’alcool et à recourir plus fréquemment aux traitements œstroprogestatifs, "deux facteurs contribuant au risque accru de cancer du sein", précisent-ils. Des facteurs liés à la reproduction sont aussi impliqués : les femmes les plus instruites font moins d’enfants et plus tard. Pour les scientifiques, il s’agit d’un "facteur explicatif majeur du risque accru de cancer du sein observé chez les femmes très instruites". Mais ces résultats pourraient aussi s’expliquer par la participation plus importante de ces femmes aux programmes de dépistage du cancer.

Mieux comprendre le cancer du sein pour mieux le prévenir

"Comprendre comment les facteurs sociaux, comme le niveau d'éducation, influencent le risque de différents sous-types de cancer du sein est crucial, car cela permet de mieux comprendre non seulement l'étiologie de la maladie et les moyens de la prévenir, mais aussi les inégalités plus larges qui affectent les résultats de santé au sein de différentes communautés", conclut Dr. Margherita Pizzato, chercheuse au CIRC et autrice principale de l’étude.