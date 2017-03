Le diplôme joue sur l'âge

A l’image des autres années, l’Insee remarque que le calendrier des naissances varie significativement avec le niveau de qualification. En 2012, les femmes les moins diplômées ont ainsi eu leur premier enfant quatre ans plus tôt que les plus diplômées, soit 29,6 ans en moyenne contre 25,6 ans.



Âge moyen à la première maternité selon le diplôme de la mère, en 2006 et en 2012. Capture d'écran/Insee



En 2012, les femmes immigrées sont devenues mères six mois plus tôt que l'ensemble des femmes à leur première maternité, avec de fortes disparités selon le pays de naissance. Les femmes nées en Turquie accouchent de leur premier enfant à 24,3 ans et celles nées en Espagne ou en Italie deviennent mères le plus tardivement à 31,4 ans en moyenne.

Dans l'Union européenne, en 2014, l'âge au premier enfant est le plus faible en Bulgarie (25,8 ans) et le plus élevé en Italie (30,7 ans), la moyenne se situant à 28,8 ans. Entre 2010 et 2014, l'âge au premier enfant augmente dans presque tous les pays.







Âge moyen à la première maternité selon le pays de naissance des mères immigrées, en 2006 et en 2012. Capture d'écran/Insee