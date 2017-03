Etude danoise

Les mères plus âgées ont une éducation positive

Selon une étude danoise, les mères âgées de 30 à 40 ans seraient plus attentives que les autres. L'âge du premier enfant en France est de 28 ans.

Comme le bon vin, les talents d'éducation semblent s'améliorer avec l'âge. Selon une étude danoise, les femmes âgées de 30 à 40 ans feraient en effet de "meilleures mères" que les autres. Parus récemment dans l’European Journal of Developmental Psychology, ces travaux ont été réalisés sur près de 5 000 mères scandinaves. Plus précisément, ces scientifiques ont étudié l'évolution de leurs enfants à l’âge de 7, 11 et 15 ans.

Ils auraient moins de troubles socio-affectifs ou du comportement à l’âge de 7 et 11 ans. Par ailleurs, l'équipe rapporte aussi que les mères plus âgées sont moins susceptibles de réprimander ou de discipliner sévèrement leur progéniture.





Une parentalité plus positive

Comme analyse à ces données, Dion Sommer, principal auteur de l’étude et psychologue à l’Université d’Aarhus, explique dans un communiqué que « les mères plus âgées ont des relations et une vie plus stables, mais aussi des niveaux plus élevés d’éducation et de meilleures ressources matérielles ».

Sa conclusion, l'âge maternel intervient comme un indicateur de maturité psychologique en matière de parentalité : « les mères deviennent plus flexibles avec l'âge, plus tolérantes et s’épanouissent mieux émotionnellement elles-mêmes. C'est pourquoi la maturité psychologique peut expliquer pourquoi les mères plus âgées pratiquent une parentalité plus positive », conclut-il.





28 ans, l'âge du 1er enfant

Au Danemark, l’âge moyen de la grossesse est de 30,9 ans, et le nombre de femmes de 40 ans et plus menant une grossesse à terme a quadruplé depuis 1985. A l'inverse, en France, les femmes accouchent de leur premier enfant à l'âge de 28 ans en moyenne.

A ce sujet, il faut tout de même rappeler qu'à partir de l'âge de 40 ans, les risques pour l'enfant et pour la mère sont plus importants. Lors des trois premiers mois de grossesse, les fausses-couches sont notamment plus fréquentes, ainsi que la pré-éclampsie et le diabète gestationnel.