Cancer du sein : «Ne pas négliger les mammographies», signale Tina Knowles touchée par la maladie

L'ESSENTIEL En juillet 2024, Tina Knowles a appris qu’elle avait un cancer de stade 1 au niveau de son sein gauche.

"J'ai oublié que je n'avais pas fait mon examen deux ans plus tôt. Il faut absolument aller faire son examen. Parce que si je ne l'avais pas fait plus tôt, je frissonne à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver", a-t-elle déclaré à People.

En fin d’année, la mère de famille a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, ainsi qu'une réduction mammaire, et aujourd’hui, elle va "très bien."

En juillet 2024, Tina Knowles, âgée aujourd’hui de 71 ans, a été surprise par la découverte d'un cancer de stade 1 au niveau de son sein gauche. Les professionnels de santé lui ont indiqué qu’aucun gène lié au cancer du sein n’a été identifié et que sa famille n'avait pas d'antécédents familiaux. Cette mauvaise nouvelle, annoncée par les médecins, est tombée peu après le lancement, par elle et sa fille Beyoncé, de leur marque de soins capillaires Cécred. À ce moment-là, la mère de famille terminait d’écrire ses nouveaux mémoires, intitulés "Matriarch". "J'hésitais à partager ce parcours (dans le livre), car je suis très réservée. Mais j'ai décidé de le faire, car je pense qu'il est riche d'enseignements pour d'autres femmes."

Mammographie : "J'ai oublié que je n'avais pas fait mon examen deux ans plus tôt"

Dans cet entretien, la septuagénaire a expliqué qu’elle avait raté une mammographie qui était programmée. "En tant que femmes, on est parfois très occupées, on est tellement absorbées et on court partout. (…) J'ai oublié que je n'avais pas fait mon examen deux ans plus tôt, parce que durant l’épidémie de Covid-19, mon rendez-vous a été annulé. (…) Il faut absolument aller faire son examen. Il est important de ne pas négliger les mammographies. Parce que si je ne l'avais pas fait plus tôt, je frissonne à l'idée de ce qui aurait pu m'arriver", a-t-elle confié à People.

Pour rappel, une mammographie est une radiographie des seins qui utilise des rayons X à faible dose. Elle est réalisée grâce à un appareil, appelé mammographe, qui peut être doté d’un système numérique, permettant le traitement informatisé des images obtenues. Selon l’Assurance Maladie, cet examen recherche des anomalies radiologiques en faveur d'un éventuel cancer du sein. En France, celui-ci peut être proposé lors d’une campagne de dépistage organisé du cancer du sein (un dépistage tous les deux ans entre 50 et 74 ans), par un médecin pour un dépistage individuel plus rapproché, après la découverte d’une anomalie pendant un examen clinique des seins ou dans le cadre d’une surveillance après un traitement pour un cancer du sein.

"Je n'ai plus de cancer. (…) Je suis en meilleure santé, je mange mieux"

À la fin de l’année 2024, Tina Knowles a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, ainsi qu'une réduction mammaire. "Je vais très bien. Je n'ai plus de cancer et je suis incroyablement bénie que Dieu m'ait permis de le détecter tôt. (…) Je veux montrer aux gens qu'on peut traverser cette épreuve. Je suis en meilleure santé, je mange mieux. Je veux donner de l'espoir aux gens. Ce qui me fait peur maintenant, c'est de ne pas profiter au maximum de chaque jour qui me reste", a déclaré la mère de famille.