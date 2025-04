Cancer du sein : les huiles de cuisson pourraient alimenter les tumeurs agressives

L'ESSENTIEL L’acide linoléique, présent dans certaines huiles végétales, pourrait favoriser le cancer du sein triple négatif.

Il active une voie de croissance des cellules cancéreuses en se liant à une protéine spécifique.

Les chercheurs conseillent de modérer la consommation de ces huiles, surtout chez les personnes à risque.

Les cancers du sein triple négatif représentent 15 % de l’ensemble des cancers du sein, selon l’Institut Gustave Roussy. Cette maladie très agressive touche souvent les jeunes patientes. Les principaux facteurs de risque de ce cancer sont l’âge (moins de 50 ans et préménopause), une mutation génétique du gène BRCA1, une densité mammaire importante et l’ethnicité (femmes noires et hispaniques étant plus à risque), d’après le Réseau canadien du cancer du sein. Un facteur de risque modifiable pourrait rejoindre cette liste.

L’acide linoléique, facteur de risque du cancer du sein triple négatif

En effet, dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Science, des chercheurs de Weill Cornell Medicine (États-Unis) viennent de découvrir un nouveau facteur de risque : l'acide linoléique. Il s’agit d’un acide gras oméga-6 présent dans certaines huiles végétales et de graines, comme celles de soja (qui contient 52 g d’acide linoléique pour 100 g selon le Ciqual), de tournesol (56,3 g) et de maïs (54,1 g).

L'acide linoléique est un acide gras essentiel que nous devons absolument consommer. Celui-ci joue notamment un rôle dans la santé de la peau et la régulation de l’inflammation. Mais, aujourd’hui, nous en consommons trop, comparativement à nos ancêtres.

Selon les scientifiques, cette surconsommation crée un déséquilibre. En effet, les régimes alimentaires modernes sont à la fois très riches en acides gras oméga-6, dont l’acide linoléique, et assez pauvres en oméga-3. Cette disproportion pourrait favoriser l’inflammation chronique, qui est un facteur de cancer et d’autres maladies.

Cancer du sein : des tumeurs plus grosses à cause de l’acide linoléique

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié l’impact d’un régime alimentaire riche en acide linoléique sur des souris. Ils ont ainsi observé qu’elles avaient développé des tumeurs plus grosses.

Mais pourquoi un tel lien ? L’acide linoléique active directement une voie de croissance dans les cellules cancéreuses du cancer triple négatif. Plus précisément, cet acide gras oméga-6 se lie à la protéine FABP5, qui est présente en quantité élevée dans les cellules cancéreuses. Cette liaison déclenche un mécanisme qui alimente les tumeurs et favorise la progression tumorale.

"Cette découverte permet de clarifier la relation entre les graisses alimentaires et le cancer", indique le Dr John Blenis, principal auteur de l’étude à The Conversation. Il recommande de modérer les huiles riches en acide linoléique et de mieux sélectionner celles que vous utilisez en cuisine, surtout chez les personnes à risque.

Si vous voulez réduire votre consommation, optez pour de l’huile d’olive ! Elle ne contient que 6,52 g d’acide linoléique pour 100 g !