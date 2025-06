Quelle que soit leur langue, les adultes parlent de la même manière aux bébés

L'ESSENTIEL L’hyperarticulation vocalique est la production de voyelles acoustiquement exagérées dans le discours destiné au nourrisson.

Quand on parle aux tout-petits, notre manière de nous exprimer diffère du discours destiné aux adultes tant par le ton que par le vocabulaire. Dans le détail, on a tendance à exagérer la prononciation des voyelles. Cela porte un nom : l’hyperarticulation vocalique. Elle fait l’objet d’un débat de longue date. "Cette exagération produirait des sons plus clairs, plus faciles à traiter par les nourrissons, et pourrait être positivement corrélée à leurs résultats linguistiques. Cependant, les précédentes données concernant la présence d’hyperarticulation vocalique dans le discours dirigé vers les enfants semblent incohérentes et contradictoires, ce qui complique notre compréhension du rôle de l’hyperarticulation dans le développement du langage et, par conséquent, des fonctions/rôles potentiels du parentais dans l’acquisition du langage", ont déclaré des chercheurs des universités de Tokyo, d'Amsterdam, de PSL et d'Aarhus.

La présence de l’hyperarticulation vocalique est observée dans au moins 10 langues

Pour savoir si l’hyperarticulation vocalique est présent ou non dans le parentais, l’équipe a passé en revue 20 recherches sur l'hyperarticulation vocalique utilisant une méthodologie similaire et de 35 travaux utilisant une méthode de recherche quelconque. La méta-analyse confirme que les mères exagèrent la prononciation des voyelles dans les discours adressés aux bébés dans au moins 10 langues. Cependant, les résultats soulignent également la diversité des méthodes utilisées dans les recherches existantes. "Par conséquent, nous souhaitons que les chercheurs en acquisition de la parole examinent attentivement et documentent les choix méthodologiques de leurs recherches et évitent toute généralisation d'une langue à une autre ou d'une méthode à une autre", a souligné Irena Lovčević, qui a dirigé l’étude parue dans la revue Psychological Bulletin.

Selon les auteurs, les différences d'hyperarticulation entre les langues étaient difficiles à détecter en raison de la taille réduite des échantillons pour les langues moins représentées. "Davantage de recherches interlinguistiques et interculturelles étaient nécessaires pour généraliser les résultats des recherches sur l'acquisition du langage." En outre, l'ampleur de l'hyperarticulation vocalique pourrait également être influencée par l'échelle de mesure (par exemple, Hertz, Mel) utilisée par les chercheurs.

Lors de futures recherches, les scientifiques comptent examiner plus en détails les différents facteurs influençant le développement du langage chez les bébés, en se concentrant plus particulièrement sur les facteurs modifiables de l'environnement immédiat des bébés, tels que la quantité de mots à laquelle les bébés sont exposés et la qualité des interactions vocales entre le bébé et le soignant. "Comment les bébés apprennent à parler sans autant d'efforts reste une énigme majeure, mon objectif est donc de contribuer à la résoudre", a conclu Irena Lovčević.