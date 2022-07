«Parentais» ou «mamanais» : ce langage, utilisé pour s’adresser aux bébés, est universel !

L'ESSENTIEL Lorsqu’un adulte parle à un bébé, les voyelles sont accentuées. Quant aux phrases, elles sont souvent courtes et simples.

Les berceuses destinées aux enfants tendent vers des tempos plus lents.

Gazouillis, intonations accentuées, voix plus haute et chantante… Il existe un langage parental universel, selon des chercheurs de l’université Harvard aux Massachusetts (États-Unis). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Nature Human Behavior.

"Lorsqu'ils interagissent avec des enfants en bas âge, les êtres humains modifient souvent leur langage et leur chant de manière à favoriser la communication. Les théories de l'éducation des enfants, fondées sur les données relatives à la signalisation vocale entre les espèces, prédisent que de telles altérations devraient apparaître de manière globale", peut-on lire dans les travaux.

Des sons similaires partout dans le monde

Dans le cadre de ces recherches, les scientifiques ont recueilli 1.615 enregistrements de paroles et de chants adressés à des enfants et des adultes. Les mélodies et les propos ont été dits par 410 personnes, sur six continents, dans 18 langues de diverses communautés (rurales, urbaines, chasseurs-cueilleurs, cosmopolites…). L’équipe a analysé chaque enregistrement grâce à un logiciel. "Le langage utilisé pour s’adresser à un enfant a été classé à partir de caractéristiques acoustiques uniquement", a-t-elle précisé.

D’après les résultats, il existait des différences acoustiques entre les paroles et les chants adressés aux enfants et ceux adressés aux adultes dans chacune des cultures. En clair, la manière de parler et de chanter face à un bébé est similaire partout dans le monde. En général, lorsque les parents s’adressent à un enfant en bas âge, ils poussent la chansonnette, ils ont un ton plus élevé et une voie plus aiguë. Quant aux chansons, elles sont plus douces.

Une fonction commune chez les êtres humains

Après cette première expérience, les auteurs ont ensuite étudié la sensibilité des auditeurs à ces caractéristiques acoustiques. "Nous avons fait écouter les enregistrements à 51.065 personnes provenant de 187 pays", ont-ils spécifié. Les auditeurs ont dû deviner lorsque les vocalisations étaient adressées à un enfant.

Selon les chercheurs, ils arrivaient à le savoir grâce à des caractéristiques acoustiques communes. Plus précisément, 70 % des auditeurs ont été capables de reconnaître que les paroles ou la chanson s’adressaient à un nourrisson sans pour autant comprendre la langue parlée. "Ces résultats éclairent les hypothèses sur les fonctions psychologiques et l'évolution de la communication humaine", ont conclu les scientifiques.