Antidépresseurs : attention aux symptômes de sevrage si vous en prenez depuis longtemps

L'ESSENTIEL Les personnes qui prennent des antidépresseurs depuis plus de deux ans sont beaucoup plus susceptibles de ressentir des symptômes de sevrage que les autres.

Ils ont aussi tendance à ressentir des symptômes de sevrage plus graves et pendant une période plus longue.

Les chercheurs conseillent ainsi de ne pas utiliser les antidépresseurs plus longtemps que nécessaire.

Les personnes qui prennent des antidépresseurs depuis plus de deux ans sont beaucoup plus susceptibles de ressentir des symptômes de sevrage que les utilisateurs de courte durée lors de l’arrêt du traitement. C’est ce que révèle une nouvelle étude d’University College London, publiée le 18 avril 2025 ​​dans la revue Psychiatry Research.

Cette conclusion interpelle d’autant plus que la durée de prise d'antidépresseurs est très souvent longue, généralement supérieure à 6 mois.

Arrêt des antidépresseurs : plus la prise a été longue, plus les symptômes sont importants

Pour identifier les conséquences de l’arrêt de la prise d'antidépresseurs, les chercheurs ont interrogé 310 volontaires souffrant de dépression ayant déjà essayé de stopper leur traitement. Près de 8 participants sur 10 ont indiqué avoir eu au moins un symptôme de sevrage lors de leur tentative. 45 % des sondés ont décrit ces symptômes comme modérés ou sévères (respectivement 30 % et 15 %).

"Étant donné que certains symptômes de sevrage (tels que l’anxiété, l’humeur aggravée, l’agitation et la fatigue) se chevauchent avec les signes de dépression et d’anxiété et peuvent représenter une rechute, les chercheurs les ont également séparés pour constater que 76 % des répondants ont ressenti au moins un symptôme de sevrage non émotionnel tel que des étourdissements, des maux de tête, des vertiges ou des nausées, tandis que 43 % ont ressenti quatre symptômes non émotionnels ou plus", précise l’université britannique dans son communiqué.

L’analyse révèle aussi que les risques de ressentir les effets de sevrage après l’arrêt des antidépresseurs étaient 10 fois plus élevés chez ceux qui en prenaient depuis plus de deux ans, par rapport aux autres. 64 % de ces patients ont signalé des effets de sevrage modérés ou graves. Par ailleurs, l’arrêt du traitement semble plus simple quand il a été pris sur une courte période. En effet, 73 % des malades soignés avec ces cachets pendant moins de six mois ont assuré n’avoir ressenti aucun effet de sevrage ou alors seulement des symptômes légers.

La durée du traitement antidépresseur impactait aussi la durée du sevrage. Parmi les consommateurs de longue date, 30 % ont indiqué avoir des symptômes durant plus de trois mois, 12 % pendant plus d'un an. Chez la plupart des utilisateurs de courte durée, les troubles liés au sevrage ont disparu en moins de quatre semaines.

Antidépresseur : il est préférable d'arrêter avec un médecin

"Nos résultats confirment ce que de nombreux chercheurs soupçonnent depuis longtemps, à savoir que la probabilité de ressentir des symptômes de sevrage lors de l'arrêt des antidépresseurs est largement déterminée par la durée d'utilisation", explique le Dr Mark Horowitz, auteur principal.

"C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas utiliser les antidépresseurs plus longtemps que nécessaire, car cela peut rendre plus difficile l’arrêt ultérieur de leur utilisation", prévient-il.

Par ailleurs, face aux difficultés qui peuvent être rencontrées, le chercheur et ses collègues conseillent aux patients souhaitant arrêter de prendre leur traitement antidépresseur de le faire après avoir consulté un professionnel de santé.