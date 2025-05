Antidépresseurs : les pharmaciens ont le feu vert pour délivrer des préparations officinales

L'ESSENTIEL La sertraline (Zoloft et génériques), un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine prescrit en cas de dépression, d’anxiété sociale, de trouble de stress post-traumatique, de trouble panique et de troubles obsessionnels compulsifs, fait l’objet d’une pénurie.

Les patients vont être amenés à recevoir, en officine, un médicament préparé par des pharmacies sous-traitantes, dont la composition en principe actif est identique à celle du médicament qu’elle remplace.

La dose habituelle quotidienne prescrite par le médecin doit être respectée.

Depuis le début de l’année, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a signalé 14 tensions d'approvisionnement et ruptures de stock en médicaments psychotropes. Si, en avril, une légère reprise commençait à se profiler pour certains traitements, comme la quétiapine ou le teralithe, utilisés pour traiter la schizophrénie ou encore la bipolarité, ce n’était pas le cas pour les antidépresseurs venlafaxine et sertraline. Pour rappel, le dernier, qui est un psychotrope de type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine utilisé comme antidépresseur, est prescrit aux adultes souffrant de dépression, d’anxiété sociale, de trouble de stress post-traumatique, de trouble panique et de troubles obsessionnels compulsifs (TOC).

"Une préparation magistrale de sertraline 25 mg et/ou 50 mg" pour remplacer le médicament indisponible

"Un retour à la normale des approvisionnements en sertraline est envisagé d’ici la fin du mois de mai 2025", avait écrit l’autorité sanitaire dans un communiqué publié en janvier. Pourtant, l'ANSM a indiqué, ce 13 mai, que les tensions pour les médicaments à base de chlorhydrate de sertraline (Zoloft et génériques) étaient toujours existantes. C’est pourquoi, afin de permettre aux patients de poursuivre leur traitement, elle autorise les pharmaciens "à dispenser directement, à titre exceptionnel et temporaire, une préparation magistrale de sertraline 25 mg et/ou 50 mg en remplacement du médicament indisponible, sans qu’une nouvelle prescription soit nécessaire." Les préparations magistrales sont des médicaments préparés par des pharmacies sous-traitantes. Leur composition en principe actif est identique à celle du médicament qu’elles remplacent.

Antidépresseurs : comment prendre la préparation faite en officine ?

Selon l’ANSM, la posologie et la fréquence de prise restent la même. "Si vous prenez 50 mg de sertraline par jour, il faudra prendre une gélule de sertraline de 50 mg par jour. (…) La sertraline doit être administrée une fois par jour, le matin ou le soir. Les gélules de sertraline doivent être administrées pendant le repas. Ne prenez pas de pamplemousse lorsque vous prenez les gélules de sertraline, car il peut modifier l'activité du médicament." L’autorité sanitaire ajoute qu’il est possible que la préparation magistrale soit absorbée de façon légèrement différente par l’organisme. "Durant la période de transition, une vigilance accrue est recommandée." Ainsi, si les patients ressentent des effets inhabituels, en particulier peu de temps après le changement de médicament, ils doivent consulter leur médecin ou demander conseil à un pharmacien.