Cancer du sang : cet ingrédient, présent dans les boissons énergisantes, augmente les risques

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, la taurine pourrait jouer un rôle dans le développement des cancers du sang.

Ce qui suggère la prudence dans l'utilisation de suppléments de taurine à forte dose.

Cette découverte ouvre aussi la voie à une nouvelle piste thérapeutique.

Tachycardie, hypertension artérielle, arrêt cardiaque, nervosité, anxiété, épilepsie… les boissons énergisantes sont soupçonnées d’être à l’origine de plusieurs troubles en raison de leur composition riche de produits stimulants comme la caféine. Toutefois, c’est un autre ingrédient fréquent qui soulève l’inquiétude chez les chercheurs de l’université de Rochester (USA) : la taurine.

Selon leur nouvelle étude publiée dans la revue Nature le 14 mai 2025, cet acide aminé favoriserait le développement du cancer du sang.

Leucémie : la taurine boosterait le développement des cellules cancéreuses

En tentant de cartographier ce qui se passe dans la moelle osseuse et son écosystème, les chercheurs ont remarqué un lien entre la taurine et les cancers myéloïdes comme la leucémie. Ils ont vu que lorsque les cellules leucémiques parviennent à absorber la taurine, l’acide aminé enclenche la glycolyse. Il s’agit d’un processus qui entraîne la production d'énergie grâce à la dégradation du glucose. Ce phénomène facilite ensuite la croissance cancéreuse. De plus, si les cellules leucémiques ne peuvent pas produire elles-mêmes de la taurine, elles sont capables d’utiliser un transporteur de taurine (codé par le gène SLC6A6) pour l'extraire de la moelle osseuse et la transmettre aux cellules cancéreuses. Ainsi, des niveaux élevés de taurine dans la moelle osseuse pourraient favoriser la croissance de la leucémie, avancent les chercheurs.

Pour eux, leurs résultats appellent à faire preuve de prudence face à la supplémentation de taurine à forte dose, mais également face à la consommation de boissons énergisantes. Ils ajoutent dans leur article “étant donné que la taurine est un ingrédient courant dans les boissons énergisantes et qu’elle est souvent fournie en supplément pour atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, nos travaux suggèrent qu’il pourrait être intéressant d’examiner avec précaution les effets d’une supplémentation en taurine chez les patients atteints de leucémie”.

Viser la taurine pour traiter le cancer du sang ?

Si ces travaux appellent à évaluer l’impact de la taurine sur les risques de cancer, il offre aussi une nouvelle piste thérapeutique. En effet, l’équipe est aussi parvenue lors de tests précliniques à bloquer la croissance de la leucémie dans des modèles murins et des échantillons de cellules leucémiques d'humains, en utilisant des outils génétiques empêchant la taurine de pénétrer dans les cellules cancéreuses.

"La reprogrammation métabolique est une caractéristique du cancer, et nous commençons tout juste à comprendre ses effets sur les cellules leucémiques", explique le Dr Jane Liesveld, co-auteure de l’étude, dans un communiqué. "Nous nous sommes jusqu'ici concentrés sur les modifications génétiques, mais nous nous orientons désormais vers la compréhension de la façon dont les cellules leucémiques parviennent à détourner diverses voies métaboliques pour assurer leur survie".

La Dr Jeevisha Bajaj qui a dirigé les travaux, ajoute de son côté : "nos données actuelles suggèrent qu’il serait utile de développer des moyens stables et efficaces pour empêcher la taurine de pénétrer dans les cellules leucémiques".