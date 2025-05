Vody : que contient cette boisson dans le collimateur du ministre de la Santé ?

L'ESSENTIEL Yannick Neuder, ministre délégué chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, envisage de faire interdire la boisson Vody. Elle mélange vodka, produits énergisants et sucre.

Ces ingrédients, ensemble, peuvent augmenter les risques de nombreux troubles notamment cardiovasculaires et neurologiques.

La répression des fraude a également ouvert une enquête sur cette boisson. Elle va notamment se pencher sur son étiquetage.

La boisson Vody a su séduire de nombreux jeunes, surtout aux Antilles où la boisson est commercialisée depuis cinq ans. Mais cet engouement inquiète de plus en plus les autorités. Pour le ministre délégué chargé de la Santé et de l’Accès aux soins Yannick Neude, il s’agit d’un “véritable fléau”. Il a d’ailleurs indiqué à l’Assemblée nationale mercredi, envisager l’interdiction du breuvage. La raison ? Sa composition et ses effets néfastes possibles sur la santé des consommateurs.

Vodka, taurine, sucre, caféine : un mélange qui inquiète

Une canette de 25 cl de Vody qui contient de la vodka, offre un degré d’alcool assez important : entre 18 et 22 %. En outre, elle abrite de la caféine et de la taurine, deux ingrédients phares des boissons énergisantes. Or, de nombreuses études ont montré que le mélange alcool et boisson énergisante pouvait avoir des effets délétères sur la santé, notamment cardiaque.

"Par la présence de caféine, ce mélange masque la fatigue et l’effet de l’ivresse, ce qui peut entraîner une surconsommation. La boisson favorise aussi des situations de prise de risque, car la personne surestime ses aptitudes. En plus, du fait de son degré élevé en alcool, c’est une boisson qui déshydrate", a aussi expliqué Catherine Poggi, diététicienne-nutritionniste à RMC conso.

De son côté, le docteur Tony Romuald, chef du service d’addictologie du CHU de Guadeloupe interrogé par Guadeloupe la 1ère, souligne que les consommateurs fréquents de la boisson alcoolisée peuvent avoir "des conséquences très rapidement au niveau du cœur, du cerveau, des reins et de tous les organes".

Face à ces risques et plusieurs drames comme des comas éthyliques ou des accidents de la route, le ministre a dénoncé dans l'hémicycle le "marketing extrêmement agressif pour notre jeunesse" de la marque. Si une campagne de prévention ciblant les jeunes est prévue pour les sensibiliser, Yannick Neude veut “aller bien plus loin”.

"Il faut se doter de tous les leviers possibles pour envisager cette interdiction de ces substances qui sont néfastes pour notre jeunesse". Il étudie également la possibilité d’avoir recours à la réglementation européenne plus stricte pour encadrer la commercialisation de cette boisson.

Vody : l'étiquetage est aussi pointé du doigt

Le ministre n’est pas le seul à avoir le Vody dedans le viseur. La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a ouvert une enquête sur la boisson Vody début mai. Travaillant en collaboration avec l’Allemagne où la boisson est fabriquée, elle se penche notamment sur son étiquetage.

"Les boissons énergisantes sont soumises à une déclaration obligatoire à la DGCCRF qui en contrôle la conformité. En l’occurrence, le service de la répression des fraudes nous a confirmé qu’il s’agit d’un produit allemand, dont l’étiquetage ne semble pas conforme d’après les premières constatations faites en Hexagone. En effet, dans la mesure où le produit contient de la vodka et que son degré d’alcool est supérieur à 15 %, il ne s’agit pas d’une boisson énergisante, mais d'une boisson spiritueuse", a expliqué la DGCCRF à nos confrères de Guadeloupe la 1ère.

La France n’est pas le premier pays à s'interroger sur le Vody. Le breuvage très apprécié en Afrique, a été interdit en Côte d’Ivoire en 2023 après plusieurs incidents.