Après avoir bu une boisson énergisante, un enfant meurt d’une crise cardiaque

L'ESSENTIEL En France, environ 32 % des personnes qui boivent des boissons énergisantes les consomment lors d’occasions festives (bars, discothèques, concerts), 41 % en lien avec une activité sportive, 16 % en mélange avec de l'alcool.

Il convient de ne pas confondre les boissons "énergisantes" et celles "énergétiques". Ces dernières sont destinées aux sportifs afin de répondre à leurs besoins nutritionnels dans le cadre d'une activité sportive intense.

Un incident tragique. Le 16 avril, Francisco Cervantes, âgée de 6 ans, rendait visite à sa grand-mère à Matamoros, dans le nord-est du Mexique. Une fois chez elle, il a aperçu un verre de Monster Energy sur la table. Sans réfléchir, le jeune enfant a bu rapidement la boisson énergisante pour étancher sa soif. Quelques minutes après l’avoir ingurgité, le petit garçon se sentait mal, ce qui a incité ses proches à l’emmener à l’hôpital Alfredo Pumarejo. Après son admission, les médecins ont d'abord pensé à une intoxication. Plus tard, le diagnostic a changé. Le jeune patient a été victime d'une crise cardiaque et s'est retrouvé en état de mort cérébrale, selon le quotidien The Daily Mirror.

Pendant six jours, le jeune Francisco est resté plongé dans le coma. Si sa mère, Jessica, a dans un premier temps refusé de le débrancher de sa machine de maintien en vie artificielle, quelques temps après, elle a fini par l'accepter. "Malheureusement, mon fils n'en pouvait plus. Pour l'instant, nous allons nous occuper des frais d'obsèques pour lui offrir une sépulture chrétienne", a-t-elle déclaré au journal britannique.

Quels sont les risques des boissons énergisantes pour la santé ?

Plusieurs autorités sanitaires, dont le National Health Service (NHS) à savoir le système de la santé publique du Royaume-Uni, recommandent aux jeunes enfants de ne pas consommer de boissons énergisantes. La raison est simple : ces produits qui "prétendent procurer un regain d’énergie en agissant sur le système nerveux", contiennent de la caféine en grande quantité, associée à d’autres substances, comme la taurine, le glucuronolactone ou des extraits de plantes (guarana, ginseng).

Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, une canette de 25 cl de boisson énergisante contient environ 80 mg de caféine, soit l’équivalent d’une tasse de café, et des niveaux élevés de taurine et de glucuronolactone. La DGCCRF rappelle que consommer de la caféine au-delà de 400 mg par jour peut causer des palpitations, une tachycardie, des tremblements, de l’anxiété ou encore des troubles du sommeil. "S’agissant de la taurine et de la glucuronolactone, il n’a pas été démontré l’existence d’un danger avéré aux doses proposées", peut-on lire sur son site.

L’Anses signale que "la consommation conjointe de boissons dites énergisantes et d’alcool favorise des situations à risque dues à une surestimation par la personne de ses aptitudes, ce qui peut l’amener à poursuivre sa consommation d’alcool et à augmenter la prise de risques."