Consommer de la cannelle avant de prendre un médicament : une mauvaise idée !

L'ESSENTIEL Le cinnamaldéhyde, constituant actif majeur de la cannelle, est bioaccessible à 100 % dans les sucs gastriques et intestinaux, à jeun comme après un repas.

Il active les récepteurs contrôlant l'élimination métabolique des médicaments, ce qui pourrait réduire leur efficacité.

Ainsi, une surconsommation pourrait induire des interactions plantes-médicaments, qui peuvent avoir des effets délétères chez les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques.

Utilisée dans diverses spécialités culinaires et produits à base de plantes, la cannelle est l'une des plus anciennes épices connues. Dans celle-ci, on retrouve du cinnamaldéhyde, un constituant actif qui contribue à ses propriétés additives et médicinales. Dans une récente étude, publiée dans la revue Food Chemistry, des chercheurs de l’université du Mississippi (États-Unis) ont étudié l'interaction de la cannelle avec les médicaments. Plus précisément, ils se sont intéressés à "la bioaccessibilité (la fraction d'une substance qui est libérée dans le tube digestif et rendue disponible pour l'absorption par l'organisme) du cinnamaldéhyde, sa clairance métabolique et son interaction avec les récepteurs xénobiotiques humains (PXR et AhR)."

Consommer de grandes quantités de cannelle réduirait les effets des médicaments

Les scientifiques ont constaté que la bioaccessibilité du cinnamaldéhyde était de 100 % dans les fluides gastriques et intestinaux à jeun et nourris. Il active les récepteurs qui contrôlent l'élimination métabolique des médicaments, ce qui pourrait réduire leur efficacité. Cela n’est pas observé quand l’ingestion de cannelle est minime, par exemple un peu de poudre dans le café le matin, mais lorsque la consommation de cet épice est élevée. "La consommation excessive de compléments alimentaires à l'insu du professionnel de santé ou du prescripteur pourrait entraîner des problèmes de santé", a déclaré Shabana Khan, auteure principale des travaux.

Selon l’équipe, toutes les variétés de cannelle ne se valent pas. L'huile essentielle de cannelle, couramment utilisée en application topique comme antifongique ou antibactérien et comme aromatisant dans les aliments et les boissons, ne présente quasiment aucun risque d'interactions entre les plantes et les médicaments. Cependant, l'écorce de cannelle, en particulier la cannelle Cassia, une variété originaire du sud de la Chine, contient des niveaux élevés de coumarine, un anticoagulant, par rapport aux autres variétés de cannelle. "La cannelle véritable du Sri Lanka présente un risque moindre en raison de sa teneur réduite en coumarine."

Cannelle et médicaments : prudence pour les personnes souffrant de maladies chroniques

Dans les conclusions, les chercheurs indiquent des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le rôle de la cannelle dans l'organisme et les interactions potentielles entre les plantes et les médicaments. "Les personnes souffrant de maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète, le cancer, l'arthrite, l'asthme, l'obésité, le VIH, le sida ou la dépression, doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent de la cannelle ou tout autre complément alimentaire. Notre meilleur conseil est de consulter un professionnel de santé avant d'utiliser tout complément alimentaire en même temps que des médicaments sur ordonnance. Par définition, les compléments alimentaires ne sont pas destinés à traiter, guérir ou atténuer une maladie", a précisé Shabana Khan.