Médicaments coupe-faim : peuvent-ils vraiment vous rendre aveugles ?

L'ESSENTIEL Les médicaments amaigrissants comme l'Ozempic, le Wegovy et le Mounjaro seraient liés à un risque accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION), pouvant entraîner une perte soudaine de la vision.

Plusieurs patients américains témoignent de ce handicap après avoir pris ces traitements et des études confirment un risque accru pour les diabétiques et les personnes en surpoids.

Face à ces révélations, certaines victimes envisagent des poursuites judiciaires, mais les fabricants affirment que le bénéfice de ces traitements reste supérieur aux risques.

Si, depuis quelques mois, les médicaments contre l'obésité à base de sémaglutide, comme l'Ozempic ou le Wegovy, connaissent un essor spectaculaire, notamment aux États-Unis, leurs effets secondaires continuent de susciter l’inquiétude. Et pour cause, plusieurs études ont récemment mis en évidence un lien entre ces nouveaux traitements et un risque accru de neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NAION), une maladie pouvant entraîner une perte de vision soudaine. Plusieurs patients témoignent dans les colonnes du New York Post.

Des patients victimes d'une cécité soudaine

James Norris, un mécanicien américain de 56 ans, est l'une des victimes de ces médicaments. En mars 2024, son médecin a augmenté sa dose de Mounjaro, et peu après, il a commencé à souffrir d'une vision troublée. "J’ai été mécanicien toute ma vie – je ne peux plus rien faire de manuel", confie-t-il. Michael Sabellico, 60 ans, a de son côté connu une expérience similaire après huit semaines de traitement à l'Ozempic. "Je me suis levé un matin et je ne voyais plus comme avant", explique-t-il. Diagnostiqué avec une NAION, il vit désormais avec une vision altérée, ce qui complique son quotidien.

Les inquiétudes des patients sont confirmées par plusieurs recherches scientifiques. Une étude menée par le Mass Eye and Ear de la Harvard Medical School, publiée en juillet 2024, a mis en évidence un risque accru de NAION chez les utilisateurs de ces traitements. Le danger serait multiplié par quatre pour les diabétiques et par sept pour les personnes en surpoids. Une autre recherche, publiée dans la revue JAMA Ophthalmology en janvier 2025, a analysé neuf cas de patients présentant une perte soudaine de la vision après la prise de ces médicaments. Sept d'entre eux montraient des symptômes caractéristiques de la NAION.

Des laboratoires sous pression

Face à ces révélations, certaines victimes envisagent des poursuites judiciaires. Alors que, sur leurs sites web, les fabricants des médicaments mentionnent déjà la possibilité de "changements dans la vision" parmi les effets secondaires, une femme de 56 ans souffrant de troubles visuels a déposé plainte contre Novo Nordisk, le fabricant de l’Ozempic et du Wegovy, l’accusant de minimiser les risques.

Le laboratoire a affirmé que la NAION n'était pas "une réaction indésirable à un médicament" et estime que le bénéfice de ces traitements reste supérieur aux risques. Un porte-parole de Lilly and Company, le fabricant du Mounjaro, a de son côté déclaré que la sécurité des patients restait une "priorité absolue" et que l'entreprise "s'engage activement dans la surveillance et l'évaluation des risques".