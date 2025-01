Médicaments amaigrissants : on ne perd pas que du poids

L'ESSENTIEL Les nouveaux médicaments comme le sémaglutide (Wegovy) et le tirzépatide (Mounjaro) permettent des pertes de poids allant jusqu’à 20 % du poids corporel.

Mais jusqu’à un tiers de ce poids perdu correspond à une perte de masse maigre, incluant les muscles et les os, essentiels pour la santé globale. Cela peut fragiliser les os et compromettre le contrôle de la glycémie, augmentant le risque de diabète.

Pour limiter ces effets, il est crucial d’associer ces traitements à une alimentation riche en protéines et à une activité physique régulière.

Les médicaments à base de GLP-1, qui régulent l’appétit, représentent une avancée prometteuse dans le traitement de l’obésité. Ces traitements, comme le sémaglutide (Wegovy) et le tirzepatide (Mounjaro), aident les patients à ressentir moins de faim et à réduire ainsi leur consommation alimentaire. Les recherches cliniques montrent qu’ils permettent une perte de poids pouvant atteindre 20 % du poids corporel chez certaines personnes obèses.

Pourtant, tout le poids perdu n’est pas constitué de graisse, rappelle la chercheuse Jennifer James, de l'Université de Liverpool, dans un article publié dans The Conversation. Jusqu’à un tiers correspond en effet à une perte de masse maigre, incluant les muscles et les os. Un phénomène similaire à celui observé après des régimes alimentaires stricts ou des chirurgies bariatriques.

Une perte de masse maigre délétère pour la santé

Problème, les masses musculaire et osseuse jouent un rôle crucial pour notre santé. Les muscles, par exemple, sont essentiels pour réguler la glycémie. Une diminution de la masse musculaire peut donc affecter le contrôle du sucre dans le sang, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2, mais aussi de cécité, de lésions nerveuses ou encore de problèmes vasculaires. Quant aux os, leur fragilisation accroît les risques de fractures, compromettant notre capacité à effectuer des activités quotidiennes.

Les mécanismes exacts de cette perte restent flous. Les scientifiques supposent que durant la perte de poids, les protéines musculaires se dégradent plus rapidement qu’elles ne se renouvellent. Et, parce qu'il y a moins de pression sur les os en raison du poids perdu, les os auraient plus de difficultés à se renouveler normalement, ce qui conduit à la fabrication de moins de masse osseuse qu'avant la perte de poids.

Comment préserver ses muscles et ses os ?

Pour minimiser leurs effets secondaires, il est essentiel de combiner ces médicaments avec des habitudes saines favorisant le maintien de la masse maigre. Un régime alimentaire riche en protéines et une activité physique régulière sont notamment primordiales. Les exercices de résistance, comme la musculation, s’avèrent particulièrement efficaces pour conserver la masse musculaire. Si votre emploi du temps est chargé, de petites actions "comme prendre les escaliers ou marcher plus rapidement" peuvent aussi faire la différence, conclut Jennifer James.