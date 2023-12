Médicaments et alimentation : quelles sont les contre-indications ?

L'ESSENTIEL Le jus de pamplemousse est déconseillé en cas de prise de statines ou d’anticoagulants.

Il faut éviter les légumes à feuilles comme le chou vert, les épinards et les choux de Bruxelles avec des anticoagulants.

L’alcool est déconseillé en cas de prise d'antidépresseurs, d’ analgésiques et de médicaments contre le diabète.

Nous n’y pensons pas toujours, mais la prise de médicaments est souvent liée à l’alimentation. En effet, comme le rappelle le Vidal, ce que l’on mange “peut avoir de multiples effets sur l'action des médicaments. À l'inverse, certains médicaments peuvent, quant à eux, diminuer l'absorption de nutriments.” Il est donc important de connaître les liens entre les deux, en fonction des médicaments que l’on prend. Tour d’horizon des principales contre-indications.

Les aliments à éviter avec certains médicaments

La première chose à laquelle il faut faire attention est les conditions dans lesquelles le médicament doit être pris. Pour certains, c’est à jeun, pour d'autres un peu avant, pendant ou après un repas.

La première grande contre-indication est le jus de pamplemousse et les statines, des médicaments pour réduire le taux de cholestérol afin de limiter le risque d'incident cardiovasculaire. Selon le Vidal, le jus de pamplemousse interagit avec deux statines : la simvastatine et l’atorvastatine. En cas de consommation, les patients s’exposent à un risque de surdosage et une augmentation des effets indésirables de ces deux statines. Mais toutes les autres agrumes sont autorisées.

La prise d’anticoagulants vise à empêcher la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins. Ils sont prescrits dans plusieurs situations, notamment pour les personnes atteintes de fibrillation auriculaire, qui ont subi une crise cardiaque ou encore celles souffrant d’une maladie du cœur.

Selon la fondation Cœur + AVC, il faut “éviter les grosses portions de légumes à feuilles foncées, par exemple le chou vert, les feuilles de chou vert ou les feuilles de betteraves, les épinards et les choux de Bruxelles.” Comme le note l’Assurance Maladie, ils contiennent de la vitamine K qui impacte la coagulation du sang et peut donc influer sur l’efficacité des médicaments. Il est aussi déconseillé de prendre le cachet en même temps qu’un jus de pamplemousse.

Deux médicaments ne doivent pas être pris avec des produits laitiers : les antibiotiques tétracyclines (pour les infections des voies respiratoires et urinaires) et quinolones (pour les infections bactériennes sévères). D'après le Manuel MSD, la tétracycline et l’omadacycline (deux antibiotiques tétracyclines) doivent être prises à jeun avec beaucoup d’eau, car les aliments, en particulier les produits laitiers tels que lait, yaourt, fromage et crème glacée, réduisent son absorption.

Le café et l’alcool, deux boissons déconseillées

Une autre contre-indication, beaucoup plus connue cette fois : l’alcool. Il faut éviter ces boissons avec les antidépresseurs, les médicaments contre le diabète et les analgésiques car il peut y avoir des risques graves pour la santé comme des lésions hépatiques ou de la somnolence.

Enfin, dernière contre-indication : le café, à ne pas mélanger avec les antipsychotiques, qui permettent de soulager les symptômes de personnes atteintes de psychoses comme la dépression, la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Là encore, le mélange avec le café empêche la bonne assimilation du médicament et peut avoir un impact sur la santé cardiaque du patient.

Qu’importe le médicament que vous prenez, pensez toujours à demander à votre médecin ou à votre pharmacien si des contre-indications existent pour le prendre en toute sécurité.