Souvenirs douloureux : comment tourner la page

L'ESSENTIEL Après des moments difficiles, il est vain de croire que l'amélioration viendra de l'extérieur.

Il faut reconnaître sa douleur et accepter de la ressentir.

Prendre du recul sur les souvenirs douloureux, oser demander de l'aide et se tourner résolument vers l'avenir permettent de tourner plus facilement la page.

Si nous traversons tous des moments difficiles, des relations douloureuses ou des situations qui nous ont blessés, rester attaché à ces souvenirs douloureux peut nous empêcher de grandir et de nous épanouir. Tourner la page ne veut pas dire qu’il faut oublier ou minimiser, mais plutôt choisir de ne plus laisser ces expériences définir le présent et le futur.

Pourquoi c’est important de tourner la page ?

Si quelqu’un vous fait du mal, nous sommes tentés d’attendre des excuses ou un geste réparateur de sa part. Pourtant, il est rare que la personne qui nous a blessés soit celle qui nous aidera à guérir. S’accrocher à cette attente peut nous enfermer dans une spirale de frustration et de dépendance émotionnelle.

Tourner la page, cela veut dire reprendre le pouvoir sur sa vie en cessant d’attendre que le changement vienne de l’extérieur. Par exemple, après une rupture amoureuse difficile, il est naturel d’espérer une explication ou des excuses, mais il arrive souvent que celles-ci ne viennent jamais. En acceptant cette réalité, on peut commencer à reconstruire sa confiance et se recentrer sur son propre bien-être.

S’autoriser à ressentir et exprimer ses émotions

Tourner la page ne veut pas dire refouler ses émotions ou faire comme si de rien n’était. Au contraire, il est essentiel de reconnaître sa douleur et de s’accorder le droit de la ressentir.

En parlant avec un ami de confiance, en écrivant ses ressentis dans un journal ou en consultant un professionnel, il est possible de mieux comprendre ses besoins et de prendre du recul sur la situation. Par exemple, après une trahison, il est normal de ressentir de la colère ou de la tristesse, et en exprimant ses émotions, on évite qu’elles ne s’accumulent et ne deviennent un fardeau qui pèse sur le quotidien.

S’ouvrir à l’avenir

Avancer émotionnellement, c’est aussi se donner la chance de vivre de nouvelles expériences et de rencontrer de nouvelles personnes. Oser demander de l’aide, partager ses doutes ou ses espoirs permet de se sentir moins seul et de bénéficier du soutien de son entourage.

Cela peut être, par exemple, de rejoindre un groupe de soutien ou de s’investir dans une activité collective pour retrouver confiance en soi et en les autres. Tourner la page n’est donc pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maturité et de respect envers soi-même, pour se libérer du poids du passé et se construire un avenir plus harmonieux.

En savoir plus : "Pardonner: Guérir des blessures de la vie" de Gustave-Nicolas Fischer