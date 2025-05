Un simple test sanguin pour dépister l'Alzheimer : une révolution en marche ?

L'ESSENTIEL Les États-Unis ont approuvé le premier test sanguin permettant de détecter précocement la maladie d’Alzheimer, en mesurant un ratio de protéines lié aux plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau.

Cette avancée pourrait faciliter l’accès à un diagnostic plus rapide et rendre plus efficaces les traitements actuels, qui ralentissent modestement le déclin cognitif.

Bien que le test soit réservé aux patients présentant des signes de déclin, il ouvre la voie à une prise en charge plus précoce et plus humaine.

C’est une première aux États-Unis, et peut-être bientôt une révolution mondiale : le gendarme de la santé américain, la Food and Drug Administration (FDA), vient d’approuver le tout premier test sanguin de dépistage de la maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus répandue. Cette nouvelle méthode, développée par Fujirebio Diagnostics, offre l’espoir d’un diagnostic plus simple, plus rapide et surtout plus accessible.

Dépister plus tôt le déclin cognitif pour mieux traiter

Le test repose sur l’analyse du ratio de deux protéines présentes dans le sang, un indicateur lié à la présence des fameuses plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, signes caractéristiques d’Alzheimer. Jusque-là, ces plaques n’étaient visibles que grâce à des techniques lourdes et coûteuses comme le PET scan ou l’analyse du liquide céphalo-rachidien. Or, dans le cadre des essais cliniques, les résultats du nouveau test sanguin se sont révélés "largement similaires" à ceux obtenus par les méthodes conventionnelles.

Une telle avancée pourrait changer la donne en matière de prise en charge. Car aujourd’hui, les deux traitements disponibles (lecanemab et donanemab) ne permettent pas la guérison : ils ne font que ralentir modestement le déclin cognitif. Et, selon de nombreux neurologues, leur efficacité dépend fortement du stade auquel ils sont administrés. En effet, plus le diagnostic est précoce, meilleurs sont les résultats.

Deux fois plus de cas d’Alzheimer d’ici 2050

"La maladie d’Alzheimer touche trop de personnes, plus que le cancer du sein et le cancer de la prostate réunis, rappelle Marty Makary, de la FDA, dans un communiqué. Sachant que 10 % des gens de 65 ans et plus sont atteints de la maladie et que ce chiffre devrait doubler d’ici 2050, j’espère que de nouveaux produits médicaux comme celui-ci aideront les patients."

Michelle Tarver, du Center for Devices and Radiological Health, se réjouit aussi de cette avancée : "L’autorisation accordée aujourd’hui est une étape importante pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, car elle le rend plus facile et potentiellement plus accessible aux patients américains à un stade précoce de la maladie."

Attention toutefois, ce test ne s’adresse qu’aux patients présentant déjà des signes de déclin cognitif. Il ne remplace pas l’avis médical et doit être interprété avec d’autres données cliniques. Mais c’est une nouvelle étape clé vers un diagnostic plus humain, plus anticipé, et peut-être un jour, d’un traitement plus efficace.