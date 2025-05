Entorse de la cheville : pourquoi il faut traiter rapidement

L'ESSENTIEL "Jusqu’à 40 % des personnes ayant subi un premier épisode d’entorse du ligament collatéral latéral de cheville développeront une instabilité chronique", selon la HAS.

Ainsi, elle conseille de voir un médecin dans les 24 heures suivant le traumatisme.

Cette consultation permet d’évaluer la nécessité de prévoir, ou non, une rééducation.

Vous vous êtes fait mal à la cheville ? Si la grande majorité de la population banalise cette blessure, entraînant une douleur, un œdème ou une limitation fonctionnelle, il convient de la prendre au sérieux. La raison est simple : s’il elle n’est pas traitée rapidement, les risques de récidive sont élevés, selon la Haute Autorité de Santé (HAS). "Il a ainsi été estimé que jusqu’à 40 % des personnes ayant subi un premier épisode d’entorse du ligament collatéral latéral de cheville développeront une instabilité chronique." En outre, des complications peuvent survenir : entorses à répétition, instabilité chronique de cheville et/ou arthrose précoce.

Entorse de la cheville : consulter un médecin dans les 24 heures suivant le traumatisme

Ainsi, après un traumatisme en torsion de cheville provoquant un gonflement, une douleur empêchant de marcher ou de s’appuyer dessus, l’autorité sanitaire recommande, dans un récent communiqué, de voir un médecin généraliste ou un masseur-kinésithérapeute exerçant dans le cadre de l’accès direct ou d’un protocole national de coopération. Cette consultation doit être idéalement faite dans les 24 heures suivant le traumatisme. Elle permet de "vérifier s’il n’y a pas une fracture ou d’autres types de lésions (tendineuse, nerveuse, etc.) et de diagnostiquer une possible entorse de cheville", qui se caractérise par un étirement excessif ou une rupture partielle ou totale d’au moins un ligament.

Un rendez-vous médical pour évaluer la nécessité d’une rééducation

Grâce à ce rendez-vous médical, il est possible d’évaluer la nécessité de prévoir, ou non, une rééducation, qui permet d’éviter des complications, quels que soient l’âge et la pratique sportive, afin de garantir les meilleurs résultats possibles, et surtout dès la première blessure. Ce traitement de première intention doit aussi être mis en place pour les adultes présentant des récidives. "La rééducation est personnalisée et individualisée selon les résultats des évaluations réalisées – et non protocolisée selon des délais prédéfinis." Si elle n’est pas indiquée, le médecin peut donner des conseils aux patients pour prendre soin de sa cheville.