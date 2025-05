Doigts fripés dans l'eau : les plis de la peau ont toujours le même dessin

L'ESSENTIEL Les doigts nous apparaissent fripés après une longue immersion dans l'eau, car les vaisseaux sanguins sous la peau se contractent.

C'est toujours le même motif de rides et de creux qui apparait sur les doigts.

Cette découverte pourrait aider à améliorer le relevé d'empreintes digitales et l'identification des corps retrouvés dans l'eau.

Les travaux de Guy German, professeur à l'Université de Binghamton, sont nés à la suite d’une question d’enfant à laquelle il ne savait pas répondre : "est-ce que les doigts plongés dans l’eau se fripent toujours de la même manière ?"

Après cela, le chercheur a commencé à étudier de très près les plissements de la peau des doigts, devenue fripée après un bain prolongé. Il a mis en lumière les mécanismes derrière ce phénomène et trouvé la réponse à apporter au jeune curieux : oui, la peau humaine restée longtemps dans l’eau se "ride" toujours en présentant les mêmes dessins.

L’expérience a été détaillée dans le numéro de mai 2025 de la revue Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Les vaisseaux sanguins à l’origine des motifs sur les doigts fripés

Pour cette étude, les volontaires devaient plonger leurs doigts dans l'eau pendant 30 minutes puis les prendre en photo. Ils devaient faire exactement la même chose, et dans les mêmes conditions, au moins 24 heures plus tard. En comparant les images, Guy German et sa collègue Rachel Laytin ont constaté que les participants présentaient sur leurs doigts les mêmes motifs de boucles et de crêtes surélevées après les deux immersions. Les modèles de topographie restaient ainsi constants après chaque bain.

Par ailleurs, les deux chercheurs ont découvert qu'en fait les vaisseaux sanguins sous la peau se contractent après une immersion prolongée, et que c'est de là que proviennent les “rides” observées sur les doigts mouillés.

"Les vaisseaux sanguins ne changent pas beaucoup de position – ils se déplacent un peu, mais par rapport aux autres vaisseaux sanguins, ils sont assez statiques. Cela signifie que les rides devraient se former de la même manière, et nous avons prouvé qu'elles le font", souligne le chercheur.

De plus, en se penchant sur ce phénomène, l’équipe a fait une autre découverte intrigante : les doigts des personnes ayant des lésions du nerf médian ne fripent pas après un bain prolongé. “Un de mes étudiants nous a dits : "J'ai des lésions du nerf médian des doigts." Nous l'avons donc testé : aucune ride !”, confirme le scientifique dans un communiqué de son université.

Doigts ridés par l'eau : une découverte qui pourrait aider la police

Cette étude est née de la question innocente d’un enfant et de la volonté des chercheurs de lui apporter une réponse. Néanmoins, elle serait susceptible d'ouvrir la voie à des innovations concrètes, et plus particulièrement pour les policiers ainsi que les enquêteurs. En effet, les chercheurs avancent que leur découverte sur la topographie des doigts détrempés pourrait d'aider à améliorer le relevé d'empreintes digitales sur les scènes de crime et l'identification des corps retrouvés dans l'eau.

Les auteurs de l’article scientifique ont prévu de poursuivre leurs travaux sur l’immersion cutanée pour mieux comprendre le phénomène et faire la lumière sur les applications pratiques possibles.