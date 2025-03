Et si les doigts et la taille des footballeurs pouvaient prédire leurs performances ?

L'ESSENTIEL Le lactate est une molécule biologique, produite par les muscles et libérée dans la circulation sanguine. Lorsque ses niveaux sont élevés, le corps est en état de stress, ce qui peut impacter les performances sportives.

Dans une étude, les niveaux de lactate étaient faibles chez les femmes de grande taille et celles dont l'annulaire était long par rapport à l'index.

Les effets des hormones sexuelles prénatales et pubertaires peuvent jouer un rôle dans ces attributs physiques.

À quelques mois de l'Euro féminin 2025, une nouvelle étude menée par l'université de Swansea (Pays de Galles) s’est intéressée aux footballeuses professionnelles et aux niveaux de lactate qu'elles produisent pendant l'exercice. Le lactate est produit par les muscles, la peau et les globules rouges surtout en cas de manque d'oxygène. Lors d’un entraînement ou un exercice intense, on libère plus de lactate dans la circulation sanguine, mais des niveaux élevés peuvent indiquer que le corps est en état de stress. Cela peut impacter les performances sportives en limitant la capacité des muscles à se contracter efficacement.

La taille, le rapport entre la longueur de l'index et de l'annulaire, deux facteurs prédictifs chez les femmes

Dans les recherches, publiées dans la revue Early Human Development, l’équipe galloise a tenté de déterminer s'il est possible de prédire la quantité de lactate qu'une personne produira en se basant sur les attributs physiques, notamment la longueur des doigts et la taille. "Le lactate et le rapport des doigts (2D : 4D), c’est-à-dire entre la longueur de l'index et de l'annulaire d'une personne, ont déjà été liés aux maladies cardiovasculaires et à certains cancers." Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont recruté 28 joueuses de football professionnelles. Il leur a été demandé de faire un test sur un tapis roulant, dont la vitesse était au début de 6 km/h et a été augmenté de 2 km/h toutes les 3,15 min, avec des mesures à 6, 8, 10, 12 et 14 km/h. Durant cet effort, leurs niveaux de lactate ont été évalués.

Chez certaines volontaires, les niveaux de lactate ont augmenté avec la vitesse de course. Dans le détail, le rapport des doigts (2D : 4D) n'était pas associé aux taux de lactate entre 6 et 12 km/h. "À 14 km/h, le lactate était positif." De précédentes études avaient suggéré que le rapport des doigts était le facteur prédictif le plus fort du taux de lactate. "Pour les femmes, il y avait deux facteurs prédictifs, la taille et le rapport 2D : 4D."

"L’équilibre testostérone-œstrogène dans l'utérus et à la puberté"

"On pense que le lien ici est l'équilibre testostérone-œstrogène dans l'utérus et à la puberté." Selon les auteurs, un annulaire long est un marqueur de niveaux élevés de testostérone prénatale et un index long est un marqueur de niveaux plus élevés d'œstrogènes prénataux. "Les femmes ayant connu un taux élevé de testostérone et un faible taux d'œstrogène avant la naissance (annulaire long) et à la puberté (femmes de grande taille) ont produit de faibles taux de lactate lors du test sur tapis roulant. (...) Ces résultats ont des implications au-delà du football, dans des sports, tels que la course de fond, ainsi que dans des contextes cliniques où l'on trouve un taux élevé de lactate dans des conditions médicales graves, par exemple à la suite d'un infarctus", ont conclu les chercheurs.