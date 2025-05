Syndrome du canal carpien : les techniques neurodynamiques soulagent-elles vraiment ?

L'ESSENTIEL Les techniques neurodynamiques consistent à redonner de la mobilité au nerf pincé et aux tissus avoisinants par le biais de mouvements et exercices répétés.

Elles sont très utilisées par les kinésithérapeutes.

Une méta-analyse révèle que ce traitement est efficace contre le syndrome du canal carpien et de la radiculopathie cervicale.

En 2022, environ 124.000 personnes ont été opérées du canal carpien. La chirurgie est envisagée quand les antalgiques, l’attelle ou encore les infiltrations ne parviennent pas ou plus à diminuer les douleurs et les symptômes liés au pincement du nerf médian. Toutefois, les médecins pourraient proposer une autre solution sans crainte.

Une méta-analyse, menée par l’université Baekseok (Corée du Sud), révèle que les techniques neurodynamiques – méthode utilisée en kinésithérapie et donc non chirurgicale – aident à traiter le syndrome ainsi que la radiculopathie cervicale.

Troubles neuromusculaires : plus de 2.600 études passées au crible

Pour cette étude publiée dans PNF and Movement, les scientifiques ont repris 2.699 recherches publiées avant le 31 mai 2024 sur la prise en charge des troubles neuromusculaires (syndrome du canal carpien, radiculopathie cervicale, névralgie cervico-brachiale...) Ils ont épluché plus attentivement 14 études observant les résultats des techniques neurodynamiques. Cette pratique, très répandue chez les kinésithérapeutes, consiste à redonner de la mobilité au nerf pincé et aux tissus avoisinants par le biais de mouvements et exercices répétés.

"La force manuelle de ces techniques neurodynamiques peut activer les processus intracellulaires responsables de la myélinisation et de l'homéostasie nerveuse, processus fondamentaux de la réparation nerveuse après une lésion. Ces techniques peuvent être utilisées pour traiter le syndrome du canal carpien, la radiculopathie cervicale, l'épicondylite latérale, le syndrome du canal tarsien et la radiculopathie lombaire", précisent les auteurs dans leur article.

Et les résultats de l’étude sud-coréenne confirment que ce type de traitement offre de très bons résultats.

Techniques neurodynamiques : une vitesse de conduction nerveuse accrue et moins de symptômes

Pour le syndrome du canal carpien, l’équipe a constaté que les techniques neurodynamiques étaient efficaces si le patient suivait 20 séances d'une durée d’au moins 30 min ou 4 séances d’au moins 60 min. Une amélioration de la vitesse de conduction nerveuse ainsi qu’une réduction de la douleur et des symptômes (fourmillement des trois premiers doigts, engourdissement progressif et une lourdeur de la main, sensation de décharge électrique) étaient entre autres enregistrées.

Pour les personnes souffrant d’une radiculopathie cervicale, les mouvements du cou devenaient plus aisés après 3 séances de techniques neurodynamiques de 30 à 40 min. Les améliorations étaient encore plus notables après 6 séances ou plus.

Ainsi, les auteurs concluent que leurs résultats mettent en évidence que les techniques neurodynamiques offraient une solution non chirurgicale et non médicamenteuse intéressante pour les patients souffrant de l'un de ces deux troubles.