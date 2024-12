Syndrome du canal carpien : le kinesio taping comme thérapie conservatrice ?

L'ESSENTIEL Le syndrome du canal carpien, "dont l'incidence est de 4,9 %", est un trouble neuromusculaire impliquant une compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet.

Chez les patients, le kinesio taping, consistant à coller sur les muscles des rubans élastiques pour optimiser le mouvement, améliore la force de préhension "avec une augmentation médiane de 2,21 kg".

En outre, cette technique est efficace pour réduire la douleur et améliore la vitesse de conduction "à court terme".

Utilisé régulièrement par les athlètes, le kinesio taping est une technique qui consiste à disposer d’une certaine manière des bandes de tissu adhésif sur un endroit douloureux afin d’optimiser le mouvement. Dans le détail, les rubans soulèvent doucement la peau pour soulager la pression dans les zones affectées, augmentant le flux sanguin et stimulant la contraction musculaire pour favoriser le soulagement de la douleur. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Rehabilitation Sciences, a révélé que cette méthode pouvait aider à soulager les symptômes du syndrome du canal carpien léger à modéré.

Syndrome du canal carpien : un groupe de patients a bénéficié du kinesio taping et d’autres thérapies

Afin de parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université médicale de Kaohsiung (Taïwan) ont recruté 27 adultes, âgés de 18 à 65 ans, ayant reçu un diagnostic de syndrome du canal carpien depuis au moins trois mois. Pour rappel, ce trouble neuromusculaire courant, "dont l'incidence est de 4,9 %", implique une compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet. Il se manifeste par un ensemble des symptômes, tels que des fourmillements, des troubles de la sensibilité, une douleur et une diminution de la force, situés au niveau des trois premiers doigts de la main. Les mouvements répétitifs de la main contribuent souvent au syndrome du canal carpien. Les autres facteurs de risque comprennent l'hérédité génétique, l'obésité, la grossesse et la polyarthrite rhumatoïde.

Pour évaluer les effets du kinesio taping sur l'engourdissement de la paume, l'intensité de la douleur, la force de préhension de la main et l'électroneuromyographie du nerf médian, l’équipe a réparti au hasard les participants en deux groupes. Le premier a reçu des thérapies conservatrices typiques, notamment un traitement au laser froid, de la chaleur, de la stimulation nerveuse électrique transcutanée et des ultrasons. En plus de ces thérapies, les membres du deuxième groupe ont bénéficié du kinesio taping deux jours par semaine pendant six semaines pour les deux mains.

Le kinésio taping, "un traitement complémentaire pour l'amélioration à court terme de la douleur"

À la fin de l’intervention, les deux groupes ont montré des améliorations dans les mouvements fonctionnels quotidiens, la force de préhension de la main, l'intensité de la douleur et la gravité de leurs symptômes. Une évaluation de la vitesse de conduction nerveuse a montré que l'amplitude motrice s’était également sensiblement améliorée dans les deux groupes. "Le groupe de kinesio taping a démontré une amélioration de la force de préhension avec une augmentation médiane de 2,21 kg, par rapport au groupe de contrôle, qui a montré une augmentation médiane de seulement 0,70 kg", peut-on lire dans les résultats. "Ces données suggèrent que le kinésio taping peut être un traitement complémentaire pour l'amélioration à court terme de la douleur, de la force de préhension de la main et de la vitesse de conduction dans le syndrome du canal carpien", ont ajouté les auteurs.