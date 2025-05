Voici pourquoi plus de la moitié des trentenaires ont déjà des lésions aux genoux

L'ESSENTIEL Malgré une douleur ou une symptomatologie minimes, plus de la moitié des personnes de 33 ans présentent des lésions cartilagineuses, et pour certains des excroissances osseuses précoces.

Le poids joue un rôle majeur dans la détérioration précoce des articulations.

Ces changements précoces pourraient présager une arthrose future.

Souvent asymptomatiques, de légères modifications structurelles précoces des genoux sont observées chez les adultes d'une trentaine d'années. C’est la conclusion d’une étude publiée dans la revue Osteoarthritis and Cartilage. Dans le cadre de celle-ci, l’objectif des chercheurs de l’université d'Oulu (Finlande) était d’évaluer l'incidence et la gravité des résultats d'IRM du genou, ainsi que les facteurs de style de vie et de santé associés, dans un sous-ensemble de la population générale.

IRM : "les technologies révèlent même des modifications mineures de type arthrosique"

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a recruté 288 personnes ayant participé à une cohorte finlandaise datant de 1986. Une évaluation clinique approfondie, des analyses sanguines et une IRM du genou ont été réalisées lorsque les volontaires avaient 33 ans. Les données d'IRM du genou ont été évaluées selon le score d'arthrose du genou. "L'utilisation de l'IRM du genou est en augmentation, souvent pour de très bonnes raisons. Les technologies d'imagerie modernes révèlent même des modifications mineures de type arthrosique. Comme pour l'imagerie du rachis lombaire, il est crucial d'interpréter les résultats de l'IRM du genou dans un contexte clinique plus large et de respecter les recommandations d'imagerie appropriées", a déclaré Antti Kemppainen, qui a dirigé l’étude.

Les lésions cartilagineuses cachées sont fréquentes chez les trentenaires

D’après les résultats, la majorité des trentenaires ne présentaient pas de symptômes. Cependant, des lésions mineures du cartilage articulaire ont été identifiées chez plus de la moitié des participants. Plus précisément, des lésions cartilagineuses ont été constatées au niveau de l'articulation entre le tibia et le fémur chez environ un quart des participants (25,3 %). De plus, des ostéophytes (excroissances osseuses) ont été détectés chez plus de la moitié du groupe (56,2 %), bien que généralement de petite taille. Bien que les personnes se sentent bien maintenant, les scientifiques affirment que ces problèmes articulaires structurels peuvent augmenter le risque de développer une arthrose douloureuse et symptomatique plus tard dans la vie.

Le poids détériore les articulations

Selon les auteurs, l’indice de masse corporelle (IMC) élevé est le facteur le plus clairement lié aux résultats de l'IRM. "Le poids, en particulier, semble être associé à des modifications structurelles de l'articulation du genou, la taille ayant un effet bien moindre que l'indice de masse corporelle. Ces résultats soulignent l'importance de la gestion du poids dans la prévention des maladies articulaires", a conclu Joona Tapio, co-auteur des recherches.