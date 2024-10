Genoux qui craquent : quels sont les risques ?

L'ESSENTIEL Près de la moitié de la population a les genoux qui craquent.

Ce n’est pas toujours la conséquence d’une blessure au genou.

En revanche, les personnes concernées ont des risques plus élevés de souffrir d’arthrose.

C’est un bruit et une sensation désagréables, mais ils sont très courants : de nombreuses personnes ressentent parfois des craquements de leur genou. Dans la revue spécialisée British Journal of Sports Medicine, des chercheurs ont découvert que le phénomène touche une grande partie de la population : 41 % des participants à leur étude avaient des genoux qui craquent.

Pourquoi les genoux craquent ?

Ce grincement, que l’on ressent en bougeant le genou, concerne toutes les tranches d’âge. "Les personnes ayant des genoux qui craquent ont souvent l'impression qu'il y a des problèmes de santé sous-jacents plus graves comme l'arthrite, ce qui les rend craintives à l'idée de faire de l'exercice et d'utiliser leurs genoux", analyse l’auteur de cette étude Jamon Couch, physiothérapeute à l’université La Trobe en Australie. En parallèle, il constate que les professionnels de santé sont souvent démunis face aux patients : ils ont des difficultés "à fournir des conseils sur le problème, en raison d'un manque de recherche sur la signification du craquement du genou". Le scientifique australien explique que la cause de ce phénomène fait l’objet de débat depuis des années. "Les preuves actuelles ne permettent pas de déterminer avec certitude pourquoi ils se produisent", prévient-il.

Les craquements du genou sont plus fréquents en cas de blessure au cartilage

Pour mieux comprendre le craquement du genou, il a analysé les résultats d’une centaine d’études, rassemblant plus de 36.000 personnes au total. "Les crépitements du genou étaient fréquents chez les personnes avec ou sans blessure au genou, analyse-t-il. Nous avons découvert que 36 % des personnes sans blessure au genou avaient les genoux qui craquaient, bien que ce phénomène soit beaucoup plus fréquent chez les personnes ayant une blessure au cartilage du genou."

Quels sont les risques en cas de craquement du genou ?

Le chercheur et son équipe ont également constaté que les craquements du genou touchaient 81 % des personnes atteintes d'arthrose du genou. "L'une des découvertes les plus inquiétantes que nous avons faites est que les personnes atteintes de crépitements du genou étaient plus de trois fois plus à risque d'être diagnostiquées d'arthrose et deux fois plus susceptibles de présenter des modifications de l'articulation du genou liées à l'arthrose sur les examens d'imagerie par résonance magnétique (IRM)", alerte le chercheur.

Il tient toutefois à rassurer les personnes concernées : selon lui, elles ne devraient pas s’inquiéter particulièrement de ces craquements. "Si ce n'est pas douloureux, cela ne cause probablement aucun dommage", estime-t-il. Jamon Couch leur recommande vivement de continuer à pratiquer une activité physique régulière.