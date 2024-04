Peut-on faire craquer ses os sans risque ?

L'ESSENTIEL Se faire craquer les articulations des doigts, du dos, de la nuque n’augmente pas le risque de souffrir d’arthrite.

Néanmoins, il y a des risques de lésions du cartilage et/ou des ligaments et d'accident vasculaire.

Les douleurs chroniques peuvent être le ligne d’une pathologie plus importante et il est impératif de consulter un médecin pour poser le bon diagnostic.

Doigts, dos, nuque… Se faire craquer les articulations procure une sensation de soulagement en cas de douleurs, voire même de plaisir! Mais, longtemps, cette pratique a été soupçonnée de provoquer de l’arthrite, une inflammation de la membrane qui tapisse l’intérieur de nos articulations.

Les craquements sans lien avec l’arthrite

L'allergologue Donald Unger est le premier à avoir voulu vérifier. Pendant plus de 50 ans, il n'a fait craquer que les doigts de sa main gauche, et pas ceux de sa main droite. Ses résultats, publiés en 1998 dans la revue Arthritis and Rheumatism, montrent que ses deux mains étaient similaires : aucune trace d’arthrite, ni sur la gauche, ni sur la droite!

Plus récente, une autre étude a été publiée en 2011 sur ce sujet dans le Journal of American Board of Family Medicine, corroborent les résultats de Donald Unger. Après avoir analysé les radiographies des mains 215 personnes, âgées de 50 à 89 ans, réalisées au cours des cinq dernières années, les auteurs indiquent que les participants qui se faisaient régulièrement craquer les articulations n'avaient pas plus d'arthrite que les autres.

Alors se faire craquer les articulations est-il sans danger ? Pas vraiment, répond le Dr Steffen Queinnec, chirurgien orthopédiste et traumatologue à l'Institut du rachis parisien (IDR), au Figaro, qui pointe deux risques : les lésions du cartilage et/ou des ligaments et l'accident vasculaire.

“[Les artères cérébrales] sont très sensibles aux rotations de la tête : un craquement trop brusque du cou peut engendrer ce que l'on appelle une dissection, indique-t-il. Même si cette complication relève de l'exception, il faut rester prudent.”

Soulager ses douleurs articulaires peut cacher une autre pathologie

Si vous vous faites craquer les articulations pour soulager des douleurs chroniques, il vaut mieux consulter un professionnel de santé qui pourra mettre un diagnostic sur celles-ci.

Elles peuvent venir de différents problèmes de santé comme l’arthrose, une maladie articulaire qui touche 10 millions de Français selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), une scoliose, une hernie discale, ou d’autres pathologies du dos et des articulations.