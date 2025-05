Après 60 ans, ces aliments protègent contre le vieillissement

L'ESSENTIEL Consommer régulièrement des aliments riches en flavonoïdes, comme les pommes, les myrtilles ou le thé, réduit les risques de fragilité, de déclin physique et de troubles mentaux liés à l’âge.

Les bénéfices sont observés même avec des changements alimentaires récents, et sont particulièrement marqués chez les femmes.

Intégrer plus de fruits, de légumes et de boissons riches en flavonoïdes dans son assiette pourrait ainsi favoriser un vieillissement en meilleure santé.

Et si le secret d'un vieillissement en bonne santé se trouvait dans notre assiette ? Une vaste étude internationale, publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition, révèle que consommer régulièrement des aliments riches en flavonoïdes, comme les pommes, les myrtilles ou le thé, pourrait réduire significativement les risques de déclin physique et mental lié à l'âge.

Flavonoïdes : moins de fragilité, plus de vitalité

Sur une période allant jusqu'à 24 ans, les chercheurs ont suivi plus de 86.000 Américains âgés d'au moins 60 ans. Résultat : ceux qui consommaient le plus d'aliments riches en flavonoïdes présentaient 15 % de risques en moins de devenir fragiles, 12 % de moins de souffrir de troubles physiques et 12 % de moins de déclin mental, comparés à ceux qui en consommaient le moins. "Ce que nous mangeons influence de manière significative la façon dont nous vieillissons", résument les auteurs dans un communiqué.

Les flavonoïdes, ces composés naturels aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, sont présents dans de nombreux aliments : thé, vin rouge, pommes, myrtilles, fraises, agrumes... Le score défini par les chercheurs, le "flavodiet score", permettait de mesurer la consommation globale de ces aliments et son lien avec trois marqueurs du vieillissement : la fragilité, la fonction physique et la santé mentale.

Les femmes, grandes gagnantes ?

Dans le détail, les femmes ayant les scores les plus élevés avaient 15 % de risques en moins de devenir fragiles. Les pommes étaient liées à une réduction de 17 % du risque de fragilité, les myrtilles à 11 %, et le vin rouge jusqu'à 19 %. "Celles qui ont diminué leur consommation de myrtilles présentaient un risque de fragilité supérieur de 31 %", précisent les chercheurs.

De leur côté, les hommes ont montré des associations moins fortes, ce que les auteurs attribuent peut-être à une durée de suivi plus courte (12 ans contre 24 pour les femmes), ou à une différence dans les habitudes tabagiques, les flavonoïdes étant plus efficaces chez les fumeurs selon des études antérieures.

Trois portions supplémentaires par jour

La bonne nouvelle, c'est que même des changements récents dans l'alimentation semblent porter leurs fruits. Trois portions supplémentaires par jour d'aliments riches en flavonoïdes suffisent pour réduire les risques de 6 à 11 %, quel que soit le critère de vieillissement examiné. Pas besoin de compléments alimentaires onéreux ou de routines culinaires complexes : une simple tasse de thé, une pomme, quelques baies dans un yaourt...