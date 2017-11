Fruits, légumes...

Les antioxydants, c’est bon contre le diabète de type 2

Une réduction du risque de diabète de type 2 a été observé chez les personnes qui consomment des aliments riches en antioxydants. Cet effet est essentiellement dû à la consommation de fruits, de légumes, de thé et de café, ainsi qu'à une consommation modérée d'alcool.

Une alimentation riche en fruits et légumes est associée à un risque plus faible de certains cancers, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2.

Sur la base d'études déjà publiées, une équipe de l'Inserm s’est posé la question de savoir si cet effet était lié certains antioxydants, tels que les vitamines C et E, les lycopènes ou les flavonoïdes et cela semble être le cas selon une étude récente publiée dans Diabetologia, la revue de l'Association européenne pour Diabète (EASD).

Capacité antioxydante alimentaire totale

Utilisant les données de la cohorte E3N composée de femmes françaises recrutées à partir de 1990, âgées de 40 à 65 ans, ils ont suivi 64 223 femmes de 1993 à 2008, toutes indemnes de diabète et de maladie cardiovasculaire au moment de l'inclusion. Chaque participante a rempli un questionnaire alimentaire au début de l'étude, dont des informations détaillées sur plus de 200 produits alimentaires différents. En utilisant ces informations, ainsi qu'une base de données italienne fournissant la capacité antioxydante d'un grand nombre d'aliments différents, les chercheurs de l'Inserm ont calculé un score de « capacité antioxydante alimentaire totale » pour chaque participant.

Réduction du risque de diabète

Les résultats montrent que le risque de diabète diminue avec l'augmentation de la consommation d'antioxydants jusqu'à un niveau de 15 mmol/jour, au-dessus duquel l'effet atteint un plateau.

Augmenter les antioxydants alimentaires à ce niveau pourrait être obtenu en mangeant des aliments riches en antioxydants tels que le chocolat noir, le thé, les noix, les pruneaux, les myrtilles, les fraises ou les noisettes, pour n'en nommer que quelques-uns.

Les femmes ayant les scores d'antioxydants les plus élevés ont une réduction du risque de diabète de 27% par rapport à celles qui ont les scores les plus bas.

Les fruits, les légumes, le thé, le café et le vin rouge

« Ce lien persiste après la prise en compte de tous les autres principaux facteurs de risque du diabète : tabagisme, niveau d'éducation, hypertension, taux élevé de cholestérol, antécédents familiaux de diabète et, surtout, IMC, le facteur le plus important », précise Francesca Romana Mancini, premier auteur de cette étude.

Les aliments et les boissons qui contribuent le plus à un score élevé d'antioxydants alimentaires sont les fruits et légumes, le thé et le vin rouge (consommés en quantités modérées). Les auteurs ont exclu le café de l'analyse, malgré ses niveaux élevés d'antioxydants, car il a déjà été démontré que les antioxydants du café étaient associés à un risque réduit de diabète de type 2 et pouvaient donc masquer les effets d'antioxydants provenant d'autres sources.

Intérêt démontré des antioxydants

« Ce travail complète nos connaissances actuelles sur l'effet des aliments et des nutriments isolés et fournit une vue plus complète de la relation entre les aliments et le diabète de type 2 », explique Guy Fagherazzi, responsable de la recherche sur le diabète dans l'étude E3N. « Nous avons montré qu'un apport accru d'antioxydants peut contribuer à réduire le risque de diabète ».

Cela soulève maintenant la question de savoir pourquoi : « Nous savons que ces molécules contrebalancent l'effet des radicaux libres, qui sont dommageables pour les cellules, mais il y a probablement d’autres actions plus spécifiques, par exemple, un effet sur la sensibilité des cellules à l’insuline. Cela devra être confirmé dans de futures études », conclut Francesca Romana Mancini.