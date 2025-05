Voici le secret de la bonne santé dentaire des Romains de Pompéi

L'ESSENTIEL Des scientifiques ont observé chez les restes des Romains figés dans les cendres de Pompéi que leur dentition était en très bon état.

L'explication serait liée à une alimentation pauvre en sucre.

Au-delà du brossage régulier des dents, éviter les aliments comportant des sucres ajoutés améliore l'hygiène bucco-dentaire.

Les ruines de Pompéi, figées dans le temps depuis l'an 79 par les cendres du Vésuve, continuent de fournir des informations précieuses sur la vie des anciens Romains. Parmi les découvertes fascinantes figurent les observations faites sur la dentition des habitants de cette ville antique. Dans une conférence de presse, les scientifiques de la Surintendance archéologique du site, ont révélé que les dents des anciens Pompéiens étaient étonnamment en bon état, sans la moindre trace de caries. Un fait qui intrigue puisque aucun dentiste n'existait à l'époque pour surveiller leur santé bucco-dentaire !

Cette découverte s'explique, entre autres, par l'absence d'aliments sucrés dans leur régime alimentaire. L'alimentation des anciens Romains était principalement composée de céréales, de fruits, de légumes, et de protéines maigres comme le poisson et la viande. Les fruits étaient consommés frais et les desserts sucrés n'étaient pas monnaie courante. Il y avait bien le miel, utilisé comme édulcorant, mais sa consommation restait relativement faible comparée à l'usage moderne du sucre. Ce régime naturel, pauvre en sucres ajoutés, jouait un rôle crucial dans le maintien de la santé bucco-dentaire.

Pourquoi le sucre est-il néfaste pour nos dents ?

Le sucre est aujourd'hui omniprésent dans de nombreux aliments transformés, et sa consommation excessive est un facteur clé de l'apparition des caries dentaires. Lorsqu'on consomme du sucre, les bactéries présentes dans la bouche le transforment en acides. Ces acides attaquent l'émail des dents, conduisant à sa déminéralisation et, à terme, à la formation de caries.

De plus, le sucre favorise la prolifération de bactéries nocives qui forment la plaque dentaire. Si cette plaque n'est pas régulièrement éliminée par le brossage et l'utilisation du fil dentaire, elle peut durcir et se transformer en tartre, ce qui accroît le risque de maladies parodontales.

L'hygiène bucco-dentaire naturelle des Romains

En l'absence d'accès aux produits sucrés, les anciens Pompéiens bénéficiaient probablement d'une flore buccale plus équilibrée, ce qui contribuait à réduire le risque de caries. De plus, mâcher des aliments non transformés, qui demandent une mastication plus intensive, peut avoir aidé dans le nettoyage naturel des dents et le maintien d'une bonne santé gingivale.

Conseils pratiques pour préserver la santé bucco-dentaire

Quelles leçons tirer des observations faites par les scientifiques de Pompéi ? S'il est illusoire de revenir à l'alimentation des anciens Romains, il est possible d'adopter quelques règles de leur mode de vie. Réduire la consommation de sucres ajoutés permet d'améliorer et préserver notre santé bucco-dentaire. Voici quelques conseils pratiques :

. Lisez les Étiquettes : De nombreux aliments transformés contiennent des sucres cachés. Apprenez à lire les étiquettes pour identifier et limiter ces ingrédients.

. Optez pour des Édulcorants Naturels : Consommez des fruits frais pour satisfaire vos envies de sucré tout en bénéficiant de fibres et de nutriments essentiels.

. Adoptez une Bonne Hygiène Bucco-Dentaire : Brossez-vous les dents deux fois par jour avec un dentifrice fluoré et utilisez du fil dentaire quotidiennement pour prévenir l'accumulation de plaque.

. Visitez Régulièrement le Dentiste : Des contrôles réguliers permettent de détecter et traiter les problèmes dentaires avant qu'ils ne s'aggravent.