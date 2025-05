Don du sang : les conditions vont être assouplies

L'ESSENTIEL Dès le 1er septembre 2025, il sera possible de donner son sang deux mois après s’être fait tatouer ou percer au lieu de quatre mois.

"Cette réduction peut permettre d'avoir beaucoup plus de donneurs", selon Frédéric Pacoud, président de l'Établissement français du sang (EFS).

Les autres conditions, par exemple l’âge, le poids, le nombre de partenaires sexuels ou les voyages, demeurent les mêmes.

Jusqu’à présent, il est possible de faire un don lorsque l’on a un tatouage, mais en cas de nouveau tatouage, il faut attendre quatre mois avant le prochain don. Ce délai est également recommandé après un piercing, un maquillage permanent ou une autre modification corporelle. "Ce temps correspond au temps de cicatrisation nécessaire pour assurer votre sécurité mais aussi celle du receveur", indique l'Établissement français du sang (EFS) sur son site.

Don du sang : un délai de deux mois après un tatouage ou un piercing

Selon un décret publié au Journal officiel, par le gouvernement le 10 avril 2025, ce critère pour donner son sang va être allégé. À partir du 1er septembre 2025, les personnes nouvellement tatouées, percées ou ayant fait une séance d’acupuncture ne devront patienter que deux mois avant de donner leur sang. Cet assouplissement fait suite à une réévaluation du risque dans le cadre d’une étude du Haut Conseil de la santé publique. D’après l’autorité, les nouvelles méthodes de dépistage sont plus efficaces pour identifier les potentiels virus présents dans le sang, en particulier l'hépatite C. C’est pourquoi ces changements peuvent être effectués.

"Je pense que cette réduction peut permettre d'avoir beaucoup plus de donneurs qui aujourd'hui se présentaient pour donner dans cette période de 2 à 4 mois", a déclaré, au micro de BFMTV, Frédéric Pacoud, président de l’EFS. Il a ajouté que les besoins de sang étaient particulièrement forts dans les semaines à venir, en pleine période de jours fériés et de ponts. "Pendant cette période on voit les réserves de sang diminuer, l'activité dans les hôpitaux (accidents, opérations) eux ne s'arrêtent pas pendant ce mois de mai. Il est très important que les citoyens comprennent que c'est un acte incomparable, à la portée de tous. Un geste qui prend quelques minutes et permet de sauver trois personnes. J'invite tous ceux qui peuvent le faire à aller donner pendant cette période, à aller dans les centres de collecte, nous aider à sauver des vies ensemble."

Qui peut donner son sang ?

Les autres conditions n’ont pas changé. Pour rappel, le don de sang est possible pour les personnes ayant entre 18 et 70 ans et pesant plus de 50 kilos. "Vous pouvez donner jusqu’à 6 fois par an pour les hommes et jusqu’à 4 fois pour les femmes", précise l’EFS. Cet acte est déconseillé en cas de fièvre (plus de 38°) ou d’infection au cours des deux dernières semaines et pour les adultes ayant eu des relations sexuelles avec des partenaires différents au cours des 4 derniers mois. Autres contre-indications : "Vous avez reçu un soin ou une opération dentaire. Il y a donc un risque de passage de bactéries dans le sang. À noter : dans ce cas, le délai varie de 24h après le traitement d’une carie ou un détartrage à 7 jours pour une extraction dentaire ou un traitement de racine. Vous avez voyagé au cours de la dernière année. En fonction du pays/régions visité(es), vous ne pouvez peut-être pas donner votre sang tout de suite."